EIN TYPISCHER ÖKORENTA-FONDS

Der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 investiert in die Erzeugung sauberen Stroms aus regenerativen Quellen. Sein Fokus liegt – wie für ÖKORENTA-Fonds üblich – auf der Windenergienutzung an Land und großen Photovoltaik-Flächen mit Standorten in Europa.

Der ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN 14 ist einer der ersten Artikel-9-AIF´s nach der Offenlegungsverordnung der EU. Als solcher setzt er bei der Auswahl seiner Anlageobjekte nicht allein auf einen Standard bei ESG-Kriterien, sondern will aktiv zur Erreichung eines der Sustainable Development Goals (SDG) beitragen. Mit der Klassifizierung als dunkelgrünes Produkt ist die ÖKORENTA Vorreiterin der Branche und setzt Standards für nachhaltige AIFs.

Der Alternative Investmentfonds beteiligt sich an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Energieerzeugungsanlagen, Projektrechte oder sonstige Rechtsverhältnisse im Bereich der erneuerbaren Energien investieren. Dabei soll es sich vornehmlich um Onshore-Windkraft und Photovoltaikanlagen in Europa handeln. Eine Investition in den Artikel-9-AIF, dessen Laufzeit planmäßig am 31.12.2034 endet, ist ab einer Mindestanlagesumme von 10.000 Euro möglich.

Das Portfolio aus zahlreichen Beteiligungen an Wind- und Solarparks sorgt für eine gute Streuung von Anlegerrisiken. Ertragsschwankungen an einzelnen Standorten können sich ausgleichen. Anleger:innen können von der realen Wertschöpfung profitieren, die aus der Produktion und dem Verkauf von sauberem Strom entsteht und dabei staatlich regulierte Einspeisevergütungen nutzen. Wind- und Solarenergie entfalten messbare Wirkungen für eine nachhaltige Zukunft. Mit einem Investment werden Anleger:innen Mitgestaltende der Energiewende.

Wichtiger Hinweis Es handelt sich um eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation die ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken dient und keine Anlageberatung darstellt. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot geben. Es handelt sich nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens fuhren.

Die CVM Unternehmensgruppe besteht seit 1987 und bietet exklusive Investments im Bereich Erneuerbare Energien.

