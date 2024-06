Obst an den Arbeitsplatz: Die fruiton GmbH liefert mit E-Lastenbikes

Das positive Image der Frische-Profis gewinnt durch diese konsequent-ökologische Praxis

Köln, im Juni 2024. Wo haben die meisten Büros ihren Sitz? In den Innenstädten! Die leiden unter den Abgasen des Individualverkehrs sowie der Lärmbelästigung. Die fruiton GmbH möchte nicht mehr Teil dieses Problems sein und handelt. Mit dem Lasten-Bike meistern die Frischefahrer die „letzte Meile“, wie es inzwischen heißt. fruiton übernimmt in vielen Details ökologische Verantwortung – passend zur Produktpalette und der aufgeklärten Haltung moderner Unternehmen.

Wer Frische bietet, sollte die Idee ganzheitlich umsetzen

Obst an den Arbeitsplatz – so unterstützt die fruiton GmbH seit 2005 deutsche Unternehmen, die in Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden investieren. Diese Kundinnen und Kunden fragen zu Recht: Wie kommt das Obst nachhaltig in unser Büro? fruiton antwortet: Natürlich mit einem elektrisch unterstützten Lastenbike! Das wurde 2018 umgesetzt. Man fand ein Modell mit ausreichend Stauraum und kraftvollem Elektroantrieb, dessen Reichweite für die täglichen Touren passt.

Nicht nur das Image von fruiton profitiert, auch die Gesundheit der Frischefahrer

Kein Schalten, kein Lärm, keine Abgase – die Fahrer von fruiton genießen ihre Touren mit dem Lastenbike jetzt noch mehr. „Ich gleite sozusagen über die Rheinbrücken und durch die Kölner Innenstadt“, freut sich Jean-Pierre. Der Frischefahrer ist seit Unternehmensgründung dabei und darum ganz nah an den Kunden von fruiton. Er bestätigt, was die Geschäftsführung mit dieser Initiative anstrebte: Die Obstkörbe von fruiton sind jetzt noch beliebter, weil sie ökologisch korrekt geliefert werden. „Es ist schon spaßig: Die Leute hören nicht mehr, wenn ich vorfahre, sodass ich als erfrischende Überraschung im Büro stehe, wenn ich den gewünschten Obstkorb bringe.“ Geschäftsführerin Sheila Röbkes freut sich ebenfalls: „Wir sind sehr glücklich, dass die Gesundheit unserer Frischefahrer durch die Vorzüge der nachhaltigen Auslieferung profitiert.“

Die kleine Klimawende bei fruiton schafft Arbeitsplätze

Niklas Becker, Spezialist für grüne Logistik, ergänzt inzwischen das Team. Er unterstützt Renato Wolf, den erfahrenen und langjährig tätigen Leiter der Logistik. „Die Entscheidung für das E-Lastenbike ist Teil unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen“, weist Geschäftsführer Mario Dutenstädter in die grüne Zukunft von fruiton. fruitons Engagement für Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility wurde jüngst von EcoVadis, dem weltweit größten und zuverlässigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, mit der „Silbermedaille“ ausgezeichnet. Die fruiton GmbH strebt nun den „Goldstandard“ an.

PRESSEKONTAKT

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Geschäftsleiter und Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeit

Industriestraße 16

50735 Köln

Telefon: 0221 65078630

E-Mail: info@fruiton.de

Web: www.fruiton.de

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne. Und bitte senden Sie uns Belege Ihrer Veröffentlichungen zu. Herzlichen Dank.

Die fruiton GmbH wurde 2005 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Köln. Im Jahr 2024 bilden bundesweit rund 150 Mitarbeitende das Team der fruiton GmbH, verteilt auf drei Standorte: Köln, Berlin und München. Alle gemeinsam leben diese Werte: Diversität, Chancengleichheit, Geschlechtergerechtigkeit.

IM KERN GESUND: KOMPETENZEN

Als Lieferservice ist die fruiton GmbH im B2B-Geschäft spezialisiert auf Obst für den direkten Verzehr am Arbeitsplatz. Bundesweit liefert die fruiton GmbH Obstkörbe an Unternehmen jeder Größe – von der Kanzlei oder Praxis über KMUs bis zu Konzernen.

Die Kundinnen und Kunden profitieren vom Direktvertrieb. Die fruiton GmbH liefert beste Qualität zu fairen Preisen. Kombiniert mit dem Obstkorb können Gemüsekörbe, Nüsse, Milch, Smoothies und Kaffee bestellt werden.

Als Aufmerksamkeit für Mitarbeitende sowie Geschäftspartnerinnen und -partner bietet die fruiton GmbH „Logo-Früchte“, „Obst in Tüten“ und „Geschenkboxen“. Inzwischen engagiert sich die fruiton GmbH im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Was mit dem „Smoothie-Bike“ begann, hat sich zu einem vielseitigen Angebot an Aktivitäten für den individuellen Gesundheitstag entwickelt.

CSR UND NACHHALTIGKEIT

Seit 2018 spendet die fruiton GmbH monatlich an die SOS-Kinderdörfer in Deutschland. Mit dem Engagement für Kinder nimmt fruiton die Zukunft ins Visier. Im Sinn der Nachhaltigkeit modernisiert das Unternehmen Stück für Stück konventionelle Prozesse der Logistik. Die Auslieferung in vielen Städten gelingt inzwischen mit Lastenbikes und Streetscootern.

EcoVadis, weltweit größter und zuverlässigster Anbieter für Nachhaltigkeitsratings, hat die fruiton GmbH im Jahr 2024 mit Silber ausgezeichnet. Die Zertifizierungsstelle des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie bescheinigte der fruiton GmbH im Januar 2024 die Verifizierung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Jahr 2022. Die nach CSR (Corporate Social Responsibility) ausgewiesenen Kriterien wurden bestätigt.

