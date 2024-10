Nutze die Chance und werde jetzt Klimapaktbotschafter!

Brüssel, 17. Oktober 2024 – Alle Einwohner:innen der EU, die sich aktiv für den Umweltschutz und eine nachhaltige Zukunft engagieren, haben jetzt die Möglichkeit, EU-Klimapakt-Botschafter:in zu werden. Mit dieser Initiative möchte der EU-Klimapakt Klimaschutzaktionen belohnen, auszeichnen und unterstützen.

Was bedeutet es, Klimapakt-Botschafter:in zu sein?

In Zeiten der rasanten Erderwärmung gibt es eine Vielzahl an engagierten Initiativen, die sich für nachhaltige Projekte und eine klimafreundliche Transformation unserer Gesellschaft einsetzen. Da diese allerdings kaum die notwendige Unterstützung erhalten oder entsprechend ihres Engagements von Wirtschaft und Gesellschaft gewürdigt werden, gelingt es nur selten, das volle Potenzial dieser Projekte auszuschöpfen. Um dieses Problem anzugehen, fördert der EU-Klimapakt engagierte Einzelpersonen als Klimapakt-Botschafter:innen.

Der Klimapakt unterstützt seine Botschafter:innen, indem er ihre Sichtbarkeit über die jeweiligen persönlichen Kanäle hinaus fördert, ihnen Zugang zu benötigten Ressourcen bietet und sie mit dem jeweils notwendigen Werkzeug ausstattet, um neue Aktionen und Formate zu entwickeln. Darüber hinaus bietet der EU-Klimapakt den Botschafter:innen ein Forum zur Vernetzung und Kooperation, in dem sich bereits jetzt mehr als 800 Botschafter:innen befinden.

Wer kann EU-Klimapakt Botschafter:in werden?

Unabhängig von Alter, Beruf oder Geschlecht können alle Einwohner:innen der EU sich als Klimapaktbotschafter:in bewerben. Einzig das jeweilige Engagement rund um den Umweltschutz, die Verpflichtung zum Einsatz für eine nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer klimafreundlichen Zukunft und das Bekenntnis für eine Netto-Null-Zukunft sind hierbei von Bedeutung. Dabei entscheidet auch nicht der Umfang des jeweiligen Engagements über die Wahl der Botschafter:innen, da der EU-Klimapakt das Ziel hat, Klimaschutzmaßnahmen jeglicher Art hervorzuheben – ob global oder lokal, groß oder klein.

Dominik Legrum, EU-Klimapakt-Koordinator für Deutschland, erklärt hierzu: „Wer sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einsetzt, der kennt das Gefühl, oft alleine gegen Windmühlen anzukämpfen. Deshalb ist es so wichtig, Gleichgesinnte zu finden und an einem Strang zu ziehen. Der EU-Klimapakt bietet die perfekte Plattform dafür. Denn es gibt viele talentierte Menschen in ganz Europa – und vielleicht sogar in der eigenen Nachbarschaft – die Tag und Nacht daran arbeiten, eine bessere Zukunft zu gestalten. Man muss sich nur vernetzen.“

Wie kann man sich bewerben?

Interessierte können sich über ein Online-Formular bewerben, das auf dem Onlineportal des EU-Klimapaktes abgerufen werden kann. Der Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. Oktober.

Über der EU Klimapakt

Der EU Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapaktbotschafterinnen und -botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potentielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

