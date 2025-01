Nutanix gründet Multicloud Experts Community in der EMEA-Region

Zusammenarbeit und Austausch für den Erfolg in der Multicloud

München, 14. Januar 2025 – Nutanix, Spezialist für hybrides Multicloud-Computing, hat die Multicloud Experts Community („MC Experts“) in der EMEA-Region gegründet. Mit seiner Initiative will das Unternehmen eine Plattform für Cloud-Experten schaffen, auf der sie Wissen und Ressourcen bündeln und gleichzeitig auf Kollegen und Spezialisten zurückgreifen können, um Kunden in einer zunehmend komplexen Multicloud-Welt erfolgreich zu machen.

Cloud-Projekte von heute beschränken sich nicht mehr auf eine einzelne Plattform oder einen einzelnen Anbieter. Laut der Nutanix-Studie Enterprise Cloud Index (ECI) von 2024 planen 64 Prozent der Unternehmen, in den kommenden drei Jahren eine Multicloud-Strategie zu verfolgen. Die Komplexität der Multicloud bedingt die Notwendigkeit, verschiedenste Cloud-Dienste und -Kompetenzen in Anspruch zu nehmen, was nach der Zusammenarbeit der jeweiligen Spezialisten auf ihrem Gebiet verlangt. Aus dieser Erkenntnis heraus entstand die Nutanix-Idee zur neuen Community. Die MC Experts verfügen über einen umfangreichen Wissens- und Erfahrungsschatz zu führenden IT-Lösungen, die in Private- und Public-Cloud-Umgebungen sowie am Edge zum Einsatz kommen.

„Die Gründung der MC Experts Community unterstreicht, wie wichtig plattformübergreifende Expertise in der Cloud-Welt von heute ist. Sie ist Ausdruck dafür, die Tatsache anzuerkennen, dass kein einzelner Anbieter sämtliche Herausforderungen in einer Multicloud-Umgebung meistern kann“, erklärt Paulo Pereira, Vice President, Pre-Sales and Systems Engineering bei Nutanix. „Indem wir Wissen bündeln und einen gemeinsamen Raum des Lernens schaffen, statten wir Unternehmen mit den nötigen Ressourcen für ihren Erfolg in unterschiedlichen Cloud-Umgebungen aus.“

Arbeitsweise der MC Expertes Community

Die MC Experts Community stellt eine sich dynamisch entwickelnde Gruppe von strategisch ausgewählten Cloud-Spezialisten dar, um für eine breite, plattformübergreifende Kompetenzabdeckung zu sorgen. Die Experten werden an Treffen, Webinaren, Praxislaboren und Zertifizierungsgelegenheiten teilnehmen, um Wissen zu vermitteln und eine wahrhaft interaktive sowie engagierte Community zu bilden.

Einmal im Quartal sind die MC Experts aufgerufen, Aufgaben zu lösen, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen. Nutanix wird ihnen mit einem eigenen Slack-Channel, an Multicloud-Themen angepassten Discovery-Plänen und der Teilnahme an jährlichen Challenges eine Umgebung für die Zusammenarbeit der Community zur Verfügung stellen.

Pereira betont: „Cloud-Projekte gelingen, wenn wir zusammenarbeiten. Die MC Experts Community spiegelt diese Überzeugung wider. Indem wir Experten aus jeder Ecke des Cloud-Ökosystems zusammenbringen, können wir an die Grenzen des Möglichen gehen und vielleicht darüber hinaus.“

Der Beitrag von Nutanix

Nutanix sieht seine Rolle in der MC Experts Community jenseits der reinen Ermöglichung zur Zusammenarbeit. Der Anbieter wird vielmehr aktiv unterstützen, schulen und mit den Mitgliedern der Community direkt zusammenarbeiten.

– Zugang zu Tools und Ressourcen: Nutanix ermöglicht MC Experts kostenlosen Zugang zu eigenen Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen sowie weiteren Multicloud-Zertifizierungen.

– Tools zur Zusammenarbeit: Nutanix wird mit einem eigenen Slack-Channel für die reibungslose Interaktion zwischen den Experten auf der einen und den eigenen Ingenieuren, Produktmanagern und Cloud-Technologen auf der anderen Seite sorgen. Dieser Kanal dient der Zusammenarbeit, Q&A-Sitzungen und Feedback-Runden, um das Engagement hoch zu halten.

– Interaktive Discovery-Pläne: Alle sechs Monate werden neue Cloud Communities eingeladen, um Teil der MC Experts zu werden. Dadurch soll die Community kontinuierlich wachsen und Wissen erwerben. Die Discovery-Pläne werden neue Themen, Industrietrends und Best Practices enthalten.

Erweiterung der MC Experts Community

Nutanix plant, die MC Experts Community zu erweitern, und alle sechs Monate neue Teilnehmer aus der gesamten Cloud-Industrie zu gewinnen. Ziel dieser Bemühungen ist ein wahrhaft globales Netzwerk aus über 360 Cloud-Profis, die über Grenzen und Branchen hinweg zusammenarbeiten.

Pereira ergänzt: „Bei der MC Experts Community geht es nicht nur um Wissensaustausch – sondern darum, einen Raum für die klügsten Köpfe zu schaffen, um gemeinsam Probleme aus der Praxis zu lösen. Wir werden kontinuierlich an Auf- und Ausbau dieser Initiative arbeiten und freuen uns schon jetzt auf die Ergebnisse der Zusammenarbeit ihrer Mitglieder, um neue Lösungen voranzubringen, Unternehmen weltweit Türen zu öffnen – und Kunden zu helfen, ihre Cloud-Transformation zu beschleunigen.“

