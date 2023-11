Nürnbergs Mittelstand setzt auf Innovation und Verantwortung

Nürnberg – In einer Zeit, in der sich die Wirtschaft rasant wandelt und neue Herausforderungen globaler Natur täglich auf uns zukommen, erweist sich der Nürnberger Unternehmer-Kongress mit anschließendem Neujahrsemfang der mittelständischen Wirtschaft am 22. Januar 2024 im NCC Ost der NürnbergMesse als ein Leuchtturm der Innovation mit Verantwortung im Mittelstand. Es werden hochkarätige Keynote-Speaker, Referenten und rund 900 Teilnehmer:innen aus dem Mittelstand erwartet, die sich für zukunftsweisende Ideen und Strategien engagieren. Der Bayerische Innenminister Dr. Markus Söder hat erneut die Schirmherrschaft übernommen.

Der diesjährige Nürnberger Unternehmer-Kongress konzentriert sich auf die Diskussion und Erforschung innovativer Ansätze, um die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen anzugehen. Dabei steht das verantwortungsvolle Handeln im Mittelpunkt. In einer Reihe von inspirierenden Keynotes sowie sechs interaktiven Gesprächskreisen, geleitet von führenden Persönlichkeiten der regionalen Wirtschaft, erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich intensiv über die Themen Innovation, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit des Mittelstandes auszutauschen.

„In einer Zeit, in der die Wirtschaft raschen und tiefgreifenden Veränderungen unterworfen ist, ist es unerlässlich, dass wir zusammenkommen, um gemeinsam innovative und verantwortungsvolle Lösungen zu entwickeln“, erklärt Sabine Michel, Geschäftsführerin von smic! Events & Marketing GmbH. „Der Nürnberger Unternehmer-Kongress bietet eine ideale Plattform, um Ideen auszutauschen, Partnerschaften zu schmieden und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.“

Jürgen Brandstetter, Geschäftsführer der Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG, wird am Tag über das Thema „Tradition schlägt Trend: Die Kult-Marke auf dem Weg in die Zukunft“ referieren, wobei er aufzeigt, wie traditionsreiche Unternehmen sich auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten können. Ebenso wird Dr. Christine Theiss, bekannte Moderatorin, Coach im TV, Speakerin und Sachbuchautorin, unter dem Titel „Erfolg ist eine Entscheidung: Wege zur persönlichen Spitzenleistung“ ihre Perspektiven auf persönliche und berufliche Entwicklung darlegen.

Am Abend ergänzt Jan-Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter der GOLDBECK GmbH, das Programm mit seinem Vortrag „Innovation in Familienunternehmen: Zukunft nachhaltig gestalten – progressiv und mit Pioniergeist“. Sein Fokus liegt auf der nachhaltigen Zukunftsgestaltung in Familienunternehmen, wobei er innovative Ansätze und die Bedeutung von Pioniergeist hervorhebt.

Diese Keynotes bieten eine einmalige Gelegenheit, von führenden Experten zu lernen und sich inspirieren zu lassen, während sie wertvolle Einblicke in ihre Erfolgsgeschichten und Strategien geben.

Zum Abschluss des offiziellen Teils findet die Verleihung des Netzwerkpreises „Gemeinsam sind wir stark“ statt, der seit 2014 jährlich von smic! Events & Marketing GmbH vergeben wird. Dieser Preis ehrt Persönlichkeiten und Institutionen aus der Metropolregion Nürnberg, die sich über den eigenen unternehmerischen Erfolg hinaus für die Region engagieren.

