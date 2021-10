Nürnberger Bio Originale unterstützt soziale Projekte in Nürnberg

Nürnberg – Soziales Engagement ist in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Da die Pandemie den Alltag Vieler grundlegend verändert hat, wird oft vergessen, dass gerade bedürftige Menschen von dieser Krise besonders hart betroffen sind. Aus diesem Grund unterstützt das Unternehmen Nürnberger Bio Originale verschiedene soziale Einrichtungen mit Geld- oder Sachspenden. Zwei besondere Herzensprojekte für Geschäftsführer Stefan Aster sind die Nürnberger Tafel und die Ökumenische Wärmestube am Dianaplatz. Letzterer spendet Aster regelmäßig Lebensmittelpakete und unterstützt sie finanziell mit einer monatlichen Zuwendung. „Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber Menschen, die nicht so gesegnet sind, und gegenüber unserer Heimat Nürnberg sehr ernst“, so Stefan Aster, der gemeinnütziges Engagement tief in seiner eigenen Firmenphilosophie verankert hat.