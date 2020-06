Nuer Etiketten-Konfigurator

Etiketten-auf Rolle-Preise schnell ermitteln

Etiketten drucken einen neue Online Druckerei für den Etiketten-Druck

In der Zeit vom Corona Lockdown entwickelten wir einen völlig neuen Kalkulator für den Etiketten-Druck.

Mit dem neuen Kalkulator kann der Kunde in Sekunden seinen Etiketten-Preis selbst bestimmen, hierzu stehen im 15 Materialien zur Verfügung.

Auch Form und Format können völlig frei eingegeben werden bis zu einem Maximalformat von 900 x 300 mm. Völlig freie Formen kann der Kunde einstellen wie Herzen, Ovale, figürliche Etiketten in jeder Form durch unseren Laserschitt ist jede Form möglich. Der Kunden ist auch nicht gezwungen, eine bestimmte Auflage zu wählen er kann nur die Menge auswählen die benötigt wird und das ab 1 Stück!

Neuartiges Vorabdruckkonzept: Der Kunde kann auf seinem individuelle ausgewähltem Material und der gewählten Verarbeitung einen Vorabdruck mit seinem individuelle Motiv online bestellen. Das ist eine Erleichterung für den Kunden denn erst sieht sein Etikett bevor die ganze Auflage gedruckt wird.

Wir drucken individuelle Weinetiketten, Bieretiketten, Lebensmitteletiketten, Tiefkühletiketten alle Etikettenfür diverse Branchen und Anwendungsgebiete.

Online Druckerei seit 2003

Kontakt

Printgroup GmbH & CO kG

Martin Schunk

Handwerkerstrasse 2

97526 Sennfeld

0800 – 3652400

m.schunk@printgroup.de

http://www.etiketten-drucken.de

