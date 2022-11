Nubert ruft die Jubelwochen aus: Keine Versandkosten plus Garantieverlängerung zur Feier von Stiftung Warentest Erfolg

2020 durfte Nubert mit der Soundbar nuBox AS-225 den ersten Testerfolg bei Stiftung Warentest feiern. In Ausgabe 08/2022 des „test“-Magazins folgte dieses Jahr ein Doppelsieg, nuPro AS-3500 und nuBoxx AS-425 max belegten Platz eins und zwei in der Kategorie „Soundbars (einteilig)“. Jetzt folgte in Ausgabe 11/2022 ein weiterer Erfolg: Die nuBoxx AS-225 max konnte sich im Vergleichstest unter den einteiligen Soundbars bis 500 Euro durchsetzen. Nubert macht Testsieger – ein echter Grund zu feiern! Deshalb startet Nubert die Soundbar Jubelwochen und lässt bis zum Jahresende alle Käufer an der Freude teilhaben.

Schwäbisch Gmünd, 18. November 2022 – Die erste Auszeichnung bei Stiftung Warentest für die nuBox AS-225 im Jahre 2020 war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Zuletzt holte sich die nuPro AS-3500 mit der Note 1,9 sogar die beste jemals für eine Soundbar vergebene Wertung und den Testsieg in der Kategorie „Soundbars (einteilig)“ in Ausgabe 08/2022 des „test“-Magazins. Nur knapp dahinter auf dem zweiten Platz mit einer Wertung von 2,0 machte die nuBoxx AS-425 max den Doppelerfolg perfekt. Nun konnte eine weitere Soundbar aus dem Hause Nubert die unabhängigen Tester der Stiftung Warentest überzeugen: In Ausgabe 11/2022 wurden Soundbars bis 500 Euro auf Herz und Nieren geprüft. Und der Sieger in der Kategorie „Einteilige Soundbars und Soundplates“ kommt erneut aus Schwäbisch Gmünd: die nuBoxx AS-225 max!

nuBoxx AS-225 max beste einteilige Soundbar unter 500 Euro

Mit einer Gesamtwertung von 2,3 erreichte die nuBoxx AS-225 max als einziges Modell in dieser Kategorie die Note „Gut“. Dabei überzeugte sie neben der einfachen Inbetriebnahme und Bedienung vor allem mit der besten Wiedergabe von Musik und Sprache unter den einteiligen Modellen bis 500 Euro. Gerade in der heutigen Zeit ist zudem der niedrige Stromverbrauch, der im Test festgestellt wurde, ein großer Pluspunkt. Damit belegen jetzt mit nuPro AS-3500 (Wertung 1,9), nuBoxx AS-425 max (Wertung 2,0) und nuBoxx AS-225 max (Wertung 2,3) drei Soundbars aus Schwäbisch Gmünd die vordersten Plätze bei den einteiligen Soundplates – ein echter Grund zu feiern!

Jubelwochen: Keine Versandkosten, verlängerte Garantie

Aus diesem Grund ruft Nubert die Soundbar Jubelwochen aus: Ab sofort und bis zum Ende des Jahres werden für ALLE Nubert Lautsprecher die Versandkosten erlassen! Aber damit nicht genug: Für die drei aktuellen Erfolgsmodelle nuPro AS-3500, nuBoxx AS-425 max und nuBoxx AS-225 max sowie das vielfach ausgezeichnete Flaggschiff-Modell nuPro XS-8500 RC gibt es für die Dauer der Jubelwochen eine kostenlose Garantieverlängerung auf ganze 5 Jahre.

Jetzt zuschlagen für klangvolle Feiertage und begeisternde Stadion-Atmosphäre

Damit sind die Jubelwochen der perfekte Anlass, um die Liebsten klangvoll unter dem Weihnachtsbaum zu überraschen – oder sich selbst mit den lange ersehnten Lautsprechern das schönste Geschenk zu machen! Die Soundbars sind zudem die optimale Lösung, um sich rechtzeitig zur kommenden Fußball-WM mitreißenden Stadion-Sound ins Wohnzimmer zu holen. Oder natürlich, um das bevorzugte Alternativprogramm in Form von Filmen, Serien oder Videospielen packend wie nie zuvor zu erleben. Egal ob Musikliebhaber, Fußballfan oder Filmenthusiast: Die Jubelwochen sind der optimale Zeitpunkt, um die liebste Freizeitbeschäftigung auf das nächste Level zu bringen!

Alle Informationen zu den Nubert Soundbar Jubelwochen gibt es auf der entsprechenden Aktions-Webseite:

https://www.nubert.de/soundbar-jubelwochen/

Preise inkl. Mwst.:

nuPro XS-8500 RC: 1.969,00 Euro

nuPro AS-3500: 995,00 Euro

nuBoxx AS-425 max: 698,00 Euro

nuBoxx AS-225 max: 498,00 Euro

nuBox AS-225: 398,00 Euro

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

