NTT DATA steigert das Fan-Erlebnis während der BMW International Open 2023

Als offizieller Technologie- und Innovationspartner des Turniers unterstützt NTT DATA auch in diesem Jahr die BMW International Open mit der NTT DATA Wall und präsentiert seine eigene fortschrittliche Computer-Vision-Technologie.

München, 20. Juni 2023 – NTT DATA stattet die BMW International Open 2023 mit Computer-Vision-Techniken und KI-Modellen aus, um Besuchenden des größten und wichtigsten Golfturniers in Deutschland das bisher beste Erlebnis zu liefern. Als Technologie- und Innovationspartner bringt der IT-Dienstleister seine fortschrittliche Datenkompetenz ein, die während des Turniers mehr als eine Milliarde Berechnungen durchführt. Zuschauende vor Ort und auf der ganzen Welt erhalten so Einblicke in Echtzeit. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen seine Fähigkeiten im Bereich der maschinellen Bildverarbeitung und der KI anhand einer Golfschwung-Analyse.

Im Rahmen der BMW International Open hat NTT DATA während der letzten drei Jahre fortschrittliche Dateneinblicke, Analysen sowie modernste Sporttechnologien bereitgestellt und Zuschauende konnten das Geschehen noch intensiver mitverfolgen. Dazu gehört auch das Datenerlebnis, mit dem die BMW Golfsport Plattform interagiert und ein einzigartiges digitales Erlebnis für Zuschauende schafft.

Das System generiert in Echtzeit Einblicke, einschließlich Leistungsvergleichen zwischen den einzelnen Spielern und einer interaktiven Rangliste, die es Fans ermöglicht, die besten Spieler des Tages vom Tee zu sehen, wer die meisten Fairways erreicht und welche Spieler die geringsten Putts pro Loch machen. Der intelligente Algorithmus von NTT DATA zur Priorisierung verfolgt die wichtigsten Entwicklungen während des Turniers und sorgt dafür, dass Zuschauende zu jeder Zeit im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Zu diesem Zweck werden mehr als eine Milliarde Berechnungen durchgeführt, wobei für die Analyse von rund 30.000 Spielerschlägen während des Turniers über 50.000 Zeilen Computercode verwendet werden. Die Plattform stellt die zukünftige Form der Sportnachrichten dar und bietet individuelle Ergebnisse und Analysen auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz (KI).

Das anwesende Publikum kann diese Erkenntnisse und Analysen über die NTT DATA Wall, einer 20 Meter breiten LED-Installation im Zuschauerdorf, erleben. The Wall stellt Live-Videobilder aus dem gesamten Turniergelände sowie Statistiken und eindrucksvolle visuelle Trends zur Verfügung, um Spielstände, Ranglisten, Spielzüge an jedem Loch, Details zu jedem Spieler und verwandte Themen wie Posts in sozialen Medien mitzuverfolgen. The Wall liegt inmitten des Fan-Dorfes und lädt die Besuchenden ein, sich zu entspannen, sich zu stärken und gleichzeitig über das aktuelle Geschehen auf dem Kurs auf dem Laufenden zu bleiben.

Golfschwunganalyse mit Computer Vision und KI

Auf der diesjährigen Veranstaltung stellt NTT DATA auch seine eigene hoch entwickelte Technologie für Computer Vision vor, die bereits in einer Reihe von Branchen wie dem Einzelhandel zur Beschleunigung der digitalen Transformation eingesetzt wird. Diese leistungsstarke Technologie hilft Einzelhändlern, ein reibungsloses Kassenerlebnis zu schaffen und gleichzeitig Betrug zu bekämpfen. Die Technologie wird zur automatischen Identifizierung von Artikeln genutzt, die an einem Selbstbedienungs-Kassenautomaten gescannt werden.

Bei der BMW International Open wird diese Technologie zusammen mit der KI basierenden Videoanalyse eingesetzt, um die Nachverfolgung eines Golfschwungs in Echtzeit zu ermöglichen und wertvolle Informationen über die Körperhaltung, die Haltung des Golfschlägers und die Flugbahn zu erfassen. Im Fan-Dorf können Gäste die Technologie erproben, um den eigenen Schwung zu perfektionieren. Katharina Böhm, PGA Golfprofi und ehemaliger Caddie, ist ebenfalls vor Ort, um den Gästen zu einem besseren Verständnis der Ergebnisse zu verhelfen und Verbesserungspotential aufzuzeigen. Die Ratschläge der ehemaligen Spielerin der deutschen Juniorinnen-Nationalmannschaft, zusammen mit der Datenanalyse, werden den Gästen helfen, ihre eigene Gesamtleistung im Golfsport zu verbessern.

„Technologie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Sports geworden. Sie vermittelt Fans ein fesselnderes Erlebnis, kann die Leistung von Spielenden verbessern und eröffnet Sportorganisationen größere Möglichkeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der BMW Gruppe, um Technologie und Daten zum Leben zu erwecken und einige der Innovationen, die wir in den Werken und Büros von BMW implementiert haben, bei diesem prestigeträchtigen Turnier vorzustellen“, so Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender des Vorstands NTT DATA DACH.

Jörn Plinke, Leiter BMW Golfsport Marketing bei der BMW Gruppe, fügte hinzu: „NTT DATA ist seit drei Jahren ein sehr geschätzter Partner der BMW International Open. Das Team hat innovative Technologien entwickelt, um mit den Zuschauenden auf neue Weise in Verbindung zu stehen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Analyse des Golfschwungs ein spannendes Angebot für die Besuchenden der BMW International Open in diesem Jahr schaffen können.“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.nttdata.com/ueber-ntt-data/sports-sponsorships/bmw-international-open

