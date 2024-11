NRW.Global Business Event bei der DRPGroup in Hartlebury

Veranstaltung präsentiert Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten in NRW

NRW.Global Business, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, organisiert am 29. November 2024 von 9.30 bis 15 Uhr in Hartlebury bei Birmingham eine Veranstaltung zum Thema „Driving the Future of Smart Manufacturing“. Ziel ist es, britische Unternehmen auf Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten in Nordrhein-Westfalen aufmerksam zu machen und den Austausch zwischen relevanten Clustern zu fördern.

Welche Potenziale bietet NRW für die digitale Vernetzung von Maschinen, Prozessen und Systemen in der Produktion? Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaft? Welche Lösungen gibt es am Markt und wie hoch ist der Innovationsbedarf? Diese Fragen diskutieren Experten und Unternehmen auf der Veranstaltung. Die DRPGroup, eine internationale Kreativagentur mit der Zentrale in Worcestershire, England und einer Niederlassung in Köln, organisiert die Veranstaltung in ihren eigenen, nahe Birmingham gelegenen Studios.

Erwartet werden bis zu 70 Teilnehmer aus den Bereichen Smart Manufacturing, KI und Software für die Digitalisierung von Produktionsprozessen. Die Begrüßung übernehmen Dagmar Wülknitz von NRW.Global Business, Andrew Wilkinson, Chair of Greater Birmingham Institute of Directors, und Dagmar Mackett von der DRPGroup.

Auf dem Programm stehen unter anderem der Workshop Driving the Future of Smart Manufacturing“, die Keynote „Driving Innovation with AM and AI“ von Prof. Dr.-Ing. Franz-Josef Villmer, OWL University of Applied Sciences and Arts/AM&, und eine Podiumsdiskussion. Im Panel „Additive Manufacturing“ diskutieren Christian Klose, Investor Support, Dortmund Economic Development Office, Dr. Muftooh Siddiqi, Aston University, Alessandro Selvaggio, TU dortmund university/Institute of Forming Technology and Lightweight Components, sowie Prof. Dr.-Ing. Franz-Josef Villmer, OWL University of Applied Sciences and Arts/AM&.

Dale Parmenter, CEO der DRPGroup, stellt als Case Study eines britischen Mittelstandsunternehmens, dass sich erfolgreich in NRW angesiedelt hat, seine eigene Firma vor. Eine Tour durch das Studio und das Innovation Lab der DRPGroup rundet die Veranstaltung ab.

Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung „The Future of Smart Manufacturing“ unter d.schneider@nrwglobalbusiness.uk.

DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPGroup hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worcestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartnerin: Romy Nowak

Telefon: +49 (0)211 / 71 61 230

E-Mail: romy.nowak@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

https://www.linkedin.com/company/drpg-germany