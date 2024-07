Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. – die bessere Alternative zur SEO-Agentur

Der neue SEO-Prozess mit KI-Insights ist da – 100% real human seo

Wer an Menschen verkauft, der muss für diese schreiben: SEO-Texte mit KI-Insights inkl. Offpage-SEO sind deshalb der neue Maßstab. Die künstliche Intelligenz dient einem Senior SEO-Texter lediglich dazu, noch holistischere SEO-Texte schreiben zu können. TEXTER SEO Österreich kreiert ki-freie Premium SEO-Texte für echte Menschen, die vorne gefunden werden und verkaufen!

10+ Jahre Praxiserfahrung & Spezial-Knowhow

Wenn Ihr einen SEO Nerd & Copywriter sucht, dann seid Ihr richtig. Ich habe einen neuen KI-SEO-Ansatz entwickelt, der alle Google-Updates inkl. AI Overviews mitberücksichtigt. Mein USP: 10+ Jahre Praxiserfahrung und implizites Spezialknowhow. Das lernt man auf keiner Uni/FH und in keiner Agentur. Ich bin noch von der alten Schule und habe alles von der Pike auf gelernt: Das heißt ich brauche keinen Texter und Linkbuilder inkl. Linkbudget. Damit bringe ich einen zusätzlichen Mehrwert, den es heutzutage so nicht mehr gibt. Ich konzentriere mich rein auf das Wesentliche, da dort der größte Hebel liegt. Als KI SEO Spezialist mache ich deshalb nur SEO & Content (für diverse Ads, Social Media, Grafik, Webdesign etc. gibt es Generalisten). Mein sehr tiefes Wissen (Onpage, Content, Technik & Offpage) bringe ich im Rahmen einer SEO-Festanstellung und von freien Text-Projekten (Texte aller Art: PR-Texte, SEO-Texte, Werbetexte, Pressemitteilungen und Werbeanschreiben) mit ein. Wer an Menschen verkauft, der muss für sie schreiben: SEO-Texte mit KI-Insights inkl. Offage-SEO sind deshalb das neue Maß der Dinge. Die künstliche Intelligenz dient mir lediglich dazu, noch holistischere SEO-Texte schreiben zu können. Das Ergebnis: KI-freie Premium SEO-Texte für echte Menschen ohne rechtliche Probleme, die auch tatsächlich vorne gefunden werden und verkaufen. Aufgrund einer Kundeninsolvenz habe ich wieder freie Kapazitäten für euch.

Herzliche Grüße aus Linz

Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd.

Nr. 1 „SEO Österreich“ bei Google.at – Senior SEO & Texter

new seo is my passion – (100% Homeoffice) – www.seo-textagentur.at

Mag. Jagsch ist die bessere Alternative zur SEO-Agentur! – Der neue KI SEO PROZESS inkl. Tired Linkbuilding (macht sonst keiner – sorgt für einen Extrapush) ist da:

– Holistische Themenabdeckung inkl. Keywordrecherche

– Contententwicklung: Entwicklung einer eigenständigen Contentperspektive (100% human written People First Content) abseits von KI-Massencontent, der nicht rankt und nicht verkauft!

– 100% Sicherstellung der Indexierung: Google indexiert nur noch zwischen 30 bis 60% einer Webseite – wissen viele nicht! – Individueller Offpage-Mix aus eigenen Quellen (kein Linkkauf/keine Linkmiete/keine Linkbettelei) gepaart mit Google-Ads, Onpage, Technik, Online PR, Content, EEAT, UX, AI Overviews und Schema.org

Nr. 1 SEO ÖSTERREICH – SENIOR SEO & TEXTER

Der neue SEO-Prozess mit KI-Insights ist da – 100% real human seo

Wer an Menschen verkauft, der muss für diese schreiben: SEO-Texte mit KI-Insights inkl. Offpage-SEO sind deshalb der neue Maßstab. Die künstliche Intelligenz dient einem Senior SEO-Texter lediglich dazu, noch holistischere SEO-Texte schreiben zu können. TEXTER SEO Österreich kreiert ki-freie Premium SEO-Texte für echte Menschen, die vorne gefunden werden und verkaufen!

Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. – die bessere Alternative zur SEO-Agentur

10+ Jahre Praxiserfahrung & Spezial-Knowhow

jagsch@wortschmied.eu / +43 650 46 46 498

Kontakt

TEXTER & SEO Österreich

Wolfgang Jagsch

Neubruchstr. 23

4060 Leonding

06504646498



https://maps.app.goo.gl/pd7pDkrrCUfMfb216

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.