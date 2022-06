NoviSign nimmt Teil an DSS EUROPE 2022

NoviSign ist Aussteller auf der DSS EUROPE 2022 München Airport vom 6. bis 7.7.2022

NoviSign, Weltmarktführer für professionelle Digital Signage Lösungen ist auch dieses Jahr wieder Aussteller auf der DSS – Digital Signage Summit Europe – in München.

Am 06. und 07.07. 2022 können sich alle NoviSign Kunden und Interessenten vollständig über die NoviSign Digital Signage Lösungen im Detail informieren.

Der von den Organisatoren perfekt vorbereitete Event bietet für die Profis von NoviSign die ideale Bühne um die hochwertigen, für jede Branche geeigneten NoviSign Digital Signage Lösungen einem breiten Publikum zu präsentieren.

Selbstverständlich gibt es viele Digital Signage Lösungen am Markt – auch Billiglösungen, bei denen Preise auf Kosten von Datenschutz und Datensicherheit reduziert werden – all das macht für uns bei NoviSign keinen Sinn – NoviSign entwickelt preiswerte Lösungen bei voller Leistungsfähigkeit, nicht wie viele Mitbewerber billige Lösungen, die am Ende teuer werden können.

Die von NoviSign weltweit entwickelten und auf 12 jähriger Erfahrung beruhenden Standards sind wohl durchdacht und genügen den Ansprüchen grosser, weltweit tätiger Unternehmen.

NoviSign ist Digital Signage in Perfektion – geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden.

Besuchen Sie NoviSign am 6. und 7.7.2022 auf der DSS am Flughafen in München oder auf www.novisign.de

Warum NoviSign ? Weil NoviSign Kunden sich auf 100% Support und Leistungsfähigkeit verlassen können – weil NoviSign internationalen Sicherheitsstandards entspricht und weil alles andere einfach nicht gut genug ist.

NoviSign – Marktführer für innovative Lösungen in allen Anwendungsbereichen von Digital Sigange

Kontakt

NoviSign

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017661751944

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

