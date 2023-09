Novisign Digital Signage – strategische Zusammenarbeit mit Shipleys / Kempf Werbetechnik

Shipleys / Kempf Werbetechnik ist strategischer NoviSign Partner für Saarbrücken und das Saarland

Shipleys / Kempf Werbetechnik ist ein Werbetechnik Meisterbetrieb im Saarland und bietet einzigartige, moderne, hochwirksame und schnell umgesetzte Marketing-Lösungen. Im Bereich Werbetechnik, Lichtwerbung, Fahrzeugbeschriftung, Videowalls sowie Digitaldruck ist Shipleys / Kempf Werbetechning ein hoch kompetenter und zertifizierter Werbetechnik Meisterbetrieb in Saarbrücken / Saarland. Im Geschäftsbereich Digital Signage (DooH) bietet das Unternehmen professionelle Umsetzungen und entwickelt gemeinsam mit den Kunden massgeschneiderte Digital Signage Konzepte. Durch die eigene Produktion in Saarbrücken ist man in der Lage, diese Konzepte sowohl mit Software wie auch mit der passenden Hardware umzusetzen.

NoviSign ist Softwareentwickler und Entwickler und Anbieter hochwertiger, Cloud basierter Digital Signage Software. Als Marktführer für derartige Software Lösungen blickt Novisign auf eine über 12-jährige Unternehmensgeschichte zurück und erfüllt mit seinen umfangreichen Auszeichnungen und der SOC-2 Zertifizierung auch höchste Sicherheitsansprüche.

NoviSign freut sich, in Shipleys / Kempf Werbetechnik nun auch für Digital Signage Projekte im Saarland, in Luxemburg und in anderen angrenzenden Lokationen rund um das Saarland herum einen sehr kompetenten und gut eingeführten Partner gefunden zu haben, an den sich alle Kunden und Interessenten im Saarland, in Luxemburg und darum herum wenden können und die Sicherheit haben, dort Werbekonzepte und Digital Signage Anwendungen in höchster Qualität und mit ausserordentlicher Erfahrung und Kompetenz zu erhalten.

NoviSign freut sich, die Zusammenarbeit mit Shipleys / Kempf Werbetechnik weiter auszubauen und zu intensivieren.

Alle Kunden und Interessenten aus der genannten Region können sich jederzeit für Anfragen und Umsetzungen digitaler Werbeprojekte vertrauensvoll an Shipleys / Kempf Werbetechnik wenden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kempfwerbetechnik.de und unter www.novisign.de

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999



http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.