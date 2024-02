NoviSign baut strategische Zusammenarbeit mit Vestel weiter aus

NoviSign und Vestel beschliessen auf der ISE 2024 den weiteren Ausbau der strategischen Kooperation

Market leading Digital Signage Software meets State of the Art Display Technology from Vestel

Vestel, als für seine Qualität international bekannter Hardware Hersteller und Lieferant von erstklassigen Digital Signage Displays und NoviSign, Entwickler und Marktführer für professionelle Digital Signage Software haben die ersten gemeinsamen Projekte in Deutschland und Schweden implementiert. In Deutschland wurde ein Stand auf dem Münchner Weihnachtsmarkt mit 3 Vestel Digital Signage Displays ausgestattet, die mit der bekannten NoviSign Software betrieben werden. In Schweden wurde ein bekanntes Ski-Resort mit einer Digital Signage Lösung als modernes Informationssystem ausgestattet, das ebenfalls mit der NoviSign Digital Signage Software betrieben wird. Beide Lösungen zeigen, was heute alles im Bereich „Digitale Lösungen“ möglich ist und haben bei den Betreibern des Weihnachtsmarkt Stands sowie des Skigebiets in Schweden für Begeisterung und Zufriedenheit zu diesen digitalen Lösungen gesorgt.

Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen und der in diesen beiden Projekten gezeigten Leistungsfähigkeit der Vestel Hardware in Verbindung mit der NoviSign Digital Signage Software, sollen nun zeitnah weitere, spannende, gemeinsame Projekte folgen.

Hierfür wurde in den gemeinsamen Gesprächen auf der ISE in Barcelona der Grundstein gelegt.

NoviSign freut sich darauf, die zuverlässigen und innovativen Display-Lösungen von Vestel in weiteren Projekten einzusetzen und damit die strategische Zusammenarbeit mit Vestel weiter auszubauen.

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

