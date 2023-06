Nova Maldives: Kung-Fu Master und spiritueller Energieheiler Sifu Aniket gibt ein Gastspiel vom 3. bis 19. Juli 2023

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-inclusive-Community-Konzept, setzt diesen Sommer mit Kung-Fu Master und Energieheiler Sifu Aniket auf Spiritualität, Balance, Energie und inneren Frieden.

Sifu Aniket lernte bei den Himalaya-Yogis Indiens, den Muay-Boran-Meistern Thailands und den Shaolin-Kriegermönchen Chinas. Heute ist er ein international gefragter Yogalehrer, renommierter Kung-Fu und Tai Chi Meister, Energieheiler sowie Experte für verschiedene Heilmethoden wie Kristall-Reiki, Qigong, Hypnotherapie und tibetische Klangschalenheilung. Sein Kampfkunsttraining ist gefragt in Sportakademien sowie bei Film- und TV Produktionen. Außerdem veranstaltet er Seminare zur Selbstverteidigung.

Im Nova Maldives bietet Sifu Aniket Behandlungen von der Kristall-Reiki-Heilung bis hin zu Kundalini-Yoga Kursen an. Mit alten Heilformen wie zum Beispiel „18 Hands of Buddha Qigong“, die auf eine 1500 Jahre alte Lehre zurückgeht, und dem transformativen Qigong mit den sechs heilenden Klängen können die Gäste Körper, Geist und Seele in Balance bringen und spüren inneren Frieden und strahlende Energie.

Im Eskape Spa bietet der spirituelle Energieheiler Klangvibrations-Massagen und Klangbäder mit tibetischen Klangschalen an, die eine tiefe und heilende Entspannung garantieren. Dadurch können Sorgen und Ängste losgelassen und Inspiration für neue Lösungen und persönliches Wachstum gefunden werden. Ergänzend werden kostenlose Workshops zur Meditation angeboten, um sich auf das Gleichgewicht in Körper, Geist und Seele zu konzentrieren. Meister Sifu Aniket verspricht eine authentische, ganzheitliche Reise, die auf Achtsamkeit und Selbstfindung basiert.

Dieses Angebot ergänzt das „Slow Itinerary“ Sommerprogramm des Nova Maldives für einen relaxten, kulturell verwurzelten und nachhaltigen Sommerurlaub! Gäste können sich an nachhaltigen Aktivitäten beteiligen, neue Fähigkeiten erlernen, die lokale Gemeinschaft und die Umwelt mit sinnvollen Projekten unterstützen. So soll sich wieder mit der Natur verbunden und ihre wohltuende Wirkung gespürt werden, während die Umweltbelastung reduziert wird.