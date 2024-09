„No coffee please“ – Britischer Kult des Afternoon Teas findet sich auch auf Jersey – Liebgewordene Tradition mit besonderem Inselflair

Düsseldorf – Ist der Kaffeeklatsch für Lieschen Müller ein willkommener Zeitvertreib, bei dem man gemütlich zusammensitzt, plaudert und sich mit Leckereien verwöhnt, so stellt sich die Sache im angelsächsisch geprägten Kosmos etwas anders dar. Hier heißt es zumeist: „No coffee please, just tea!“

Der traditionelle Afternoon Tea ist für John Sixpack – den englischen Max Mustermann – ein absolutes Kulturgut sowie ein Symbol der britischen Lebensart, dem auch auf Jersey (www.jersey.com) gefrönt wird. Was es dort allerdings besonders macht, ist die Mischung aus britischer Eleganz und dem einzigartigen Flair der Kanalinsel. Hier trifft man sich nicht nur zum Tee, sondern genießt in wunderschöner Umgebung eine Auszeit vom Alltag, bei der kulinarische Köstlichkeiten und lokale Spezialitäten auf den Tisch kommen.

Wie alles begann

Die Tradition des Afternoon Teas geht auf das frühe 19. Jahrhundert zurück, als die Herzogin von Bedford, eine Hofdame von Königin Victoria, den Nachmittagstee als gesellschaftliches Ereignis einführte, um die lange Pause zwischen dem leichten Mittagessen und dem Dinner zu überbrücken. So entwickelte er sich rasch zu einer festen Institution im britischen Leben, die sowohl für ihre kulinarischen Freuden als auch für ihre gesellige Atmosphäre geschätzt wurde.

Auf Jersey, einer Insel mit tief verwurzelten englischen Einflüssen, hat der nachmittägliche Tee seit jeher eine besondere Bedeutung. Hier treffen britische Tradition und – aufgrund der Nähe zur Küste der Normandie – französisches Savoir-vivre aufeinander, was den dortigen Afternoon Tea zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

Tradition trifft auf Insel-Charme

Ein klassischer Afternoon Tea auf Jersey folgt den traditionellen britischen Gepflogenheiten, jedoch mit einem eigenen, insularen Charme. Die Zeremonie beginnt mit der Auswahl des Tees. Von feinem Darjeeling und kräftigem Assam bis hin zu duftendem Earl Grey – das Angebot ist vielfältig und umfasst oft auch spezielle Mischungen, die exklusiv für Jersey kreiert wurden.

Dazu gehört selbstverständlich auch die passende Kulinarik. Typischerweise wird der Tee mit einer Auswahl an süßen und herzhaften Köstlichkeiten serviert. Die Basis bilden die berühmten Scones, die warm, fluffig und mit einer goldbraunen Kruste auf den Tisch kommen. Dazu wird Clotted Cream gereicht, ein Streichrahm, der hier aus der fettreichen Milch der bekannten Jersey-Kühe stammt.

Herzhafte Leckerbissen wie kleine Sandwiches mit Gurke, Lachs oder Ei und Kresse gehören ebenso dazu wie eine Auswahl an süßem Gebäck und Kuchen. Besonders beliebt sind Zitronentörtchen, Victoria Sponge Cake und Macarons. Die Kombination aus all diesen Elementen schafft ein Erlebnis, das sowohl die Sinne als auch die Seele verwöhnt.

Das Besondere am Jersey Afternoon Tea

Was den Afternoon Tea auf Jersey besonders macht, ist die Kombination aus britischer Eleganz und der entspannten, naturnahen Atmosphäre der Insel. Ob man ihn in einem luxuriösen Hotel mit Meerblick genießt oder in einem kleinen Café in St. Helier – stets spürt man einen besonderen Geist, der die Traditionen Großbritanniens mit der Gelassenheit der Inselbewohner verbindet. Hier werden nicht nur Tee und Gebäck serviert, sondern ein Stück britischer Geschichte und Kultur auf besonders genussvolle Weise lebendig gemacht.

Genuss wartet an (fast) jeder Ecke

Jersey bietet zahlreiche Möglichkeiten, diese Tradition zu genießen, egal ob man einen romantischen Nachmittag plant, einen besonderen Anlass feiern möchte oder einfach nur die Entschleunigung sucht.

The Grand Jersey Hotel & Spa: Eine der renommiertesten Adressen für einen luxuriösen Afternoon Tea. In der eleganten Champagne Lounge können Gäste eine beeindruckende Fülle unterschiedlichster Tees genießen, begleitet von einer exquisiten Auswahl an Fingerfood und Gebäck sowie einer wunderbaren Ausssicht auf die St. Aubin’s Bay. www.handpickedhotels.co.uk/grandjersey

Longueville Manor: Dieses elegante Landhotel bietet einen klassischen Afternoon Tea in einer stilvollen, ruhigen Atmosphäre. Er zeichnet sich durch seine feinen, hausgemachten Leckereien und die Nutzung lokaler Produkte aus. www.longuevillemanor.com

The Atlantic Hotel: Das Atlantic Hotel, ein luxuriöses Anwesen an der Westküste Jerseys, bietet seinen Gästen nicht nur einen atemberaubenden Blick auf den Ozean, sondern auch einen Afternoon Tea, der keine Wünsche offenlässt. In einem der schönsten Gärten der Insel können Gäste köstliche Tees und handgefertigte Delikatessen genießen. www.theatlantichotel.com

L’Horizon Beach Hotel & Spa: Mit seinem fantastischen Blick über die St. Brelade’s Bay ist das L’Horizon Beach Hotel & Spa der perfekte Ort, um den Afternoon Tea bei einer leichten Meeresbrise zu genießen. Der Tee wird in der Atlantic Lounge serviert, mit Aussicht auf den weiten Sandstrand. Gäste können sich auf zarte Sandwiches, exquisites Gebäck und feinsten Tee freuen. https://www.handpickedhotels.co.uk/lhorizon

Greenhills Country House Hotel: Das Greenhills Country House Hotel entführt seine Besucher in eine Zeit, als die nachmittäglichen Teestunden der Entspannung und der Pflege von Freundschaften dienten. Der Afternoon Tea wird in den wunderschönen Gärten oder im charmanten Tea Room des Hotels serviert. www.seymourhotels.com/greenhills-hotel

St. Brelade’s Bay Hotel: Dieses Hotel bietet einen traditionellen Afternoon Tea in einem stilvollen Ambiente, direkt am Strand von St. Brelade. Gäste können sich auf eine reichhaltige Auswahl an Tee-Sorten und frischen Köstlichkeiten freuen, die mit viel Liebe zum Detail serviert werden. www.stbreladesbayhotel.com

Pomme d’Or Hotel: Mitten im Herzen von St. Helier gelegen, ist das Pomme d’Or Hotel ein weiteres Highlight für Afternoon-Tea-Liebhaber. Hier trifft historische Eleganz auf moderne Gastfreundschaft, und der Afternoon Tea wird mit frischen, regionalen Zutaten zubereitet. Ideal für eine Pause nach dem Shopping oder Sightseeing. www.seymourhotels.com/pomme-dor-hotel/

