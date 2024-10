NinjaOne stellt CxO-Beirat vor

Berlin – 30. Oktober 2024 – NinjaOne®, eine führende IT-Plattform für Endpoint-Management, Sicherheit und Sichtbarkeit, gibt heute die Gründung des NinjaOne CxO-Beirats bekannt. Die ersten Mitglieder sind Mike Anderson, Chief Digital and Information Officer bei Netskope, Nick Colisto, Senior Vice President und Chief Information Officer bei Avery Dennison, und John Collier, Senior Vice President und Chief Information Officer bei Wawa.

Der CxO-Beirat wurde speziell eingerichtet, um den Erfolg der NinjaOne-Kunden und -Partner beim Wachstum sicherzustellen. Auch wenn primär die Stimme des Kunden die Produkt-Roadmap von NinjaOne prägt, bringt der Beirat eine zusätzliche Feedback-Perspektive in die Forschung und Entwicklung, Markteinführungsstrategien und weitere Programme ein, um die Vision von NinjaOne an das Wachstum der MSP- und IT-Kundenbasis anzupassen.

Mike Anderson bringt über 25 Jahre Erfahrung mit in seine Rolle als Chief Digital and Information Officer bei Netskope. Er hat leistungsstarke Teams in verschiedenen Bereichen aufgebaut und geleitet, darunter den Vertrieb, Operations, Geschäftsentwicklung und Informationstechnologie.

Nick Colisto, Senior Vice President und Chief Information Officer bei Avery Dennison, verantwortet die Gestaltung und Implementierung der IT-Strategie des Unternehmens. Colisto leitet die Gesamtstrategie des Unternehmens in Bezug auf IT-Trends, fördert Effizienzsteigerungen in der gesamten Organisation und verbessert die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen und -Produkten für das Unternehmen.

John Collier ist Senior Vice President und Chief Information Officer bei Wawa, Inc., wo er das Informationstechnologie-Team des Unternehmens anführt. Collier ist verantwortlich für die Festlegung der übergreifenden strategischen Ausrichtung für die wachsenden Technologie- und Geschäftsdienstleistungen von Wawa und leitet die Technologie-Strategie, -Entwicklung, -Implementierung sowie die operativen Investitionen für Wawa.

„CIOs und CTOs haben komplexe Aufgaben, die alle Aspekte eines Unternehmens sowie eine Vielzahl von Personen und Rollen umfassen. Wir glauben, dass das CxO Advisory Board eine neue Ebene von Geschäftsfeedback hinzufügt, um NinjaOne dabei zu helfen, den IT-Bedürfnissen einen Schritt voraus zu sein und sicherzustellen, dass unsere Kunden und Partner weiterhin sehr erfolgreich sind, während sie ihre Geschäfte ausbauen“, sagt Mike Arrowsmith, Chief Trust Officer bei NinjaOne. „John, Mike und Nick haben unterschiedliche, sich ergänzende Hintergründe und haben bereits einen Mehrwert für unsere Kunden bei der Automatisierung der schwierigsten Bereiche der IT geschaffen. Ich freue mich darauf, weiter mit ihnen zu arbeiten.“

Die Einführung des CxO-Beirats erfolgt vor dem Hintergrund des erheblichen Wachstums von NinjaOne. Im vergangenen Jahr hat NinjaOne:

– eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 231,5 Millionen Dollar unter der Leitung von ICONIQ Growth bekannt gegeben, die den Kundenerfolg, die Produktinnovation und das Unternehmenswachstum fördert.

– ein neues Partnerprogramm, NinjaOne Now, eingeführt, um das Wachstum für Partner und den Erfolg für Kunden zu fördern.

– eine Verwaltung mobiler Geräte (MDM) gestartet, um die Produktivität der Kunden zu steigern und die Komplexität, Risiken und Kosten für IT-Teams zu reduzieren, indem mobile Geräte und Endpunkte über eine einzige Konsole verwaltet werden.

– kostenfreies Warranty Tracking für alle MSP-Kunden, kostenlose Dokumentation für MSP-Kunden mit bis zu drei Benutzern sowie maßgeschneiderte professionelle Dienstleistungen bekannt gegeben, um großen MSPs zu helfen, Technologiestacks zu migrieren, ohne ihr Geschäft zu beeinträchtigen.

– Produktintegrationen mit Branchenführern wie Bitdefender, CrowdStrike, HaloPSA, und SentinelOne eingeführt, um die Sicherheit, Produktivität und Effizienz der Kunden zu verbessern.

NinjaOne hat den SC Award für den besten Kundenservice gewonnen und erhielt eine 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide, was das Engagement des Unternehmens für den Erfolg von Kunden und Partnern unterstreicht.

Um mehr über NinjaOne zu erfahren und die Plattform auszuprobieren, besuchen Sie: https://www.ninjaone.com/de/kostenlosetestversionformular/.

Über NinjaOne:

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aufgaben der IT und bietet mehr als 20.000 Kunden Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die automatisierte Endpunktmanagement-Plattform von NinjaOne steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten für IT-Teams und Managed Service Provider. Das Unternehmen lässt sich nahtlos in eine Vielzahl von IT- und Sicherheitstechnologien integrieren. NinjaOne hat sich den Erfolg seiner Kunden auf die Fahnen geschrieben und bietet kostenloses und unbegrenztes Onboarding, Training und Support.

NinjaOne ist die Nummer 1 auf G2 in den Bereichen Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring und Management sowie Mobile Device Management.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

