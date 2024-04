Nießbrauch an Wertpapierdepots – Das IVS-Webinar

Webinar für Steuerberater, Rechtsanwälte sowie Estate und Financial Planner vom Institut für Vermögensstrukturierung

Das Institut für Vermögensstrukturierung, hat seinen Betrieb wieder aufgenommen und lädt Steuer- und Finanzfachleute zu einer neuen Webinar-Reihe ein. Den Start macht der Vortrag zum Thema „Nießbrauch an Wertpapierdepots“. Am 24. April erläutern RA Dr. Frank-Grischa Feitsch, M.C.L., StB Dr. Robert Strauch und RA Martin Wolfstetter moderiert von RA/StB Dr. Maren Gräfe, in der kostenfreien Veranstaltung, von 9:00 bis 10:30, die aktuellen Entwicklungen und Gestaltungsmöglichkeiten rund um den Nießbrauch an Wertpapierdepots.

Das Webinar des IVS richtet sich an Steuerberater, Rechtsanwälte sowie Estate und Financial Planner, die ihre Mandanten umfassend zu den Möglichkeiten und Vorteilen des Nießbrauchs bei der Übertragung von Wertpapiervermögen beraten möchten.

Im Fokus der Veranstaltung stehen folgende Themen:

-Rechtliche Grundlagen der Gestaltung des Nießbrauchs an Wertpapierdepots.

-Steuerliche Aspekte bei der Schenkung und Erbschaft von Wertpapieren mit Nießbrauchvorbehalt.

-Bewertung des Nießbrauchs und Auswirkung auf die Schenkung- und Erbschaftsteuer.

-Praktische Hinweise zur Umsetzung und Verwaltung von Nießbrauchdepots.

-Fallbeispiele und aktuelle Rechtsprechung.

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. Interessierte Fachleute können sich mit dem Anmeldeformular auf der Institut für Vermögensstrukturierung-Webseite anmelden. Weitere Informationen zum Institut für Vermögensstrukturierung und zum Webinar “ Nießbrauch Wertpapierdepots“ finden Sie auf der Webseite vom Institut für Vermögensstrukturierung.

Kommenden Webinare

Der kommende Vortrag zum Nießbrauch ist der erste von vielen. Über das Jahr verteilt, finden in den kommenden Monaten weitere Webinare zu spannenden Themen rund um die Vermögensstrukturierung statt. Es folgen interessante Vorträge zu den Themen:

-„Grenzüberschreitende Nachfolgeplanung am Praxisbeispiel“ – 7. Mai

-„Einsatz von Lebensversicherungen in der Nachfolgeplanung“ – 19. Juni

-„Wegzugsgestaltungen“ – 3. Juli.

-Und viele mehr.

Weitere spannende Themen und Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite des IVS. Hier können Sie sich auch direkt für die Teilnahme an einem der Webinare bewerben.

Die Experten des Instituts für Vermögensstrukturierung bietet Ihnen umfassende Beratungsleistungen zu allen Fragen der Vermögensstrukturierung und -planung. Unsere erfahrenen Experten entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Das Institut für Vermögensstrukturierung (IVS) fördert den berufsübergreifenden Austausch zwischen Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Family Offices und Finanzdienstleistern zu Fragen rund um die Strukturierung von großen Vermögen.

