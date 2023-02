NielsenIQ ernennt neue Präsidentin für Westeuropa

Frankfurt, 20. Februar 2023_ NielsenIQ, das weltweit führende Consumer-Intelligence-Unternehmen, ernennt Emilie Darolles zur Managing Director, Western Europe and International Global Clients. In dieser Funktion wird Emilie Darolles die Wachstumsstrategie und die Marktführerschaft von NielsenIQ in Westeuropa weiter vorantreiben.

Emilie Darolles wird das Team der Market und Commercial Leaders leiten, die Geschäftsabläufe koordinieren und mit Herstellern, Einzelhändlern und aufstrebenden Marken zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Emilie Darolles bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsdienstleistungen und Marktforschung mit.

„Emilie´s Expertise, ihre Erfolgsbilanz und ihre Leidenschaft für die Bereitstellung von aussagekräftigen Insights und effektiven Lösungen wird sicher zur Zufriedenheit unserer Kunden und zum Wachstum unseres Unternehmens in Westeuropa beitragen“, so Tracey Massey, Chief Operating Officer von NielsenIQ.

„Mit meiner großen Leidenschaft für komplexe Marktforschungsthemen möchte ich Kunden zum Erfolg verhelfen. Gemeinsam mit den talentierten Mitarbeitern von NielsenIQ werden wir innovative Lösungen anbieten, die zu greifbaren Ergebnissen führen. Es ist eine aufregende Zeit in der Marktforschungsbranche und ich freue mich darauf, zum Wachstum von NielsenIQ beizutragen“, so Emilie Darolles.

Im Laufe ihrer Karriere hatte Emilie mehrere Führungspositionen inne. Unter anderem war sie als Global FMCG Clients Group Leader, Global Client Business Partner und Sales Operations Lead Markets bei NielsenIQ in Asien und Europa tätig. Emilie ist in Frankreich ansässig und berichtet an Tracey Massey.

NielsenIQ, das weltweit führende Consumer-Intelligence-Unternehmen, liefert den Goldstandard bei der Messung des globalen Einzelhandels und Verbraucherverhaltens durch ein vollständiges, vernetztes und konkretes Verständnis des sich verändernden Omnichannel-Verbrauchers. Dabei setzt NielsenIQ nicht nur den Maßstab für die von uns abgedeckten Branchen, sondern ist auch Pionier bei der Gestaltung der Verbraucher- und Einzelhandelsmessung der Zukunft. Unsere Daten und umsetzbaren Insights sowie unsere modellbasierten, vorausschauenden Analysen optimieren die Performance von Einzelhändlern und Unternehmen der FMCG-Branche, bringen sie näher an die Gemeinschaften, die sie bedienen, und tragen zu ihrem Wachstum bei.

NielsenIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in über 90 Märkten tätig und deckt mehr als 90 % der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.nielsenIQ.com

Firmenkontakt

NielsenIQ

Julia Mayer

West Jackson Boulevard 200

60606 Chicago

+49 89 720 137 – 0

media.relations@nielseniq.de

https://nielseniq.com/global/de/

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 20

c.hausel@elementc.de

http://www.elementc.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.