NFL und BOSS kooperien: Play like a BOSS

Play like a BOSS: NFL und BOSS vereinbaren Kooperation mit eigener Kollektion

Die National Football League und BOSS haben sich zusammengetan, um eine Kollektion von Lifestyle-Produkten für eine neue Generation von Fans zu entwerfen. Die BOSS x NFL Kollektion, die am 24. April auf den Markt kommt, vereint Football und Mode und spiegelt wider, was es wirklich bedeutet, ein BOSS zu sein. Die übergreifende Botschaft der Kollektion, die unter dem Motto „Play like a BOSS“ kommuniziert wird, umfasst die Leidenschaft und den Enthusiasmus der Athleten, der Teams, ihrer Fans und Unterstützer.

Die Zusammenarbeit zwischen BOSS und der NFL ist eine Hommage an die Hingabe, die die NFL-Athleten in jeder Saison zeigen. Diese Kollektion wird Fans dazu inspirieren, ihren Stil selbstbewusst zum Ausdruck zu bringen, so wie es ihre Lieblingsspieler tun, wenn sie durch den Tunnel laufen. Die Kollektion zelebriert Individualität durch eine vielfältige neue Bekleidungskollektion, die Performance und Elan miteinander verbindet.

Die BOSS x NFL Kollektion unterstreicht die Leidenschaft und das Engagement, das Spieler, Fans und Teams über alles stellen. Die Dallas Cowboys, die New York Giants, die Las Vegas Raiders, die Los Angeles Rams und die Miami Dolphins dienen als Vorzeige-Franchises für die Kollektion, die mit Kapuzenpullis, Sweatshirts, T-Shirts, Poloshirts, Trainingshosen und Shorts auf den Markt kommt.

„Die NFL geht mit unserer neuen Zusammenarbeit mit der bekannten Modemarke BOSS einen neuen Weg bei der Fanbekleidung. Die Kleidung ist ideal für die Freizeit, und die Fans können ihre Begeisterung stilvoll zum Ausdruck bringen“, sagte Ryan Samuelson, VP of Consumer Products bei der NFL. „Wir hoffen, dass die Fans beim NFL Draft 2023 zu uns kommen, um die neue Kollektion zu kaufen und zu feiern, während sie ihre Lieblingsteams anfeuern.“

„Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit mit der NFL und darüber, dass wir unseren Kunden eine breite Palette an Freizeitkleidung und Athleisure anbieten können, die ihre Lieblingsteams präsentiert. Diese Kollektion ist auch eine Hommage an die Spieler und das intensive Training, dem sie sich Saison für Saison unterziehen, während sie gleichzeitig eine starke, übergreifende Botschaft vermittelt, was es bedeutet, sich zu engagieren und zu spielen wie ein BOSS“, sagte Marco Falcioni, SVP of Creative Direction bei HUGO BOSS.

Die Kollektion besteht aus 100 % französischem Baumwollfrottee und ist daher besonders weich im Griff. Hochwertige Stickereien und erhabene Drucke verleihen den Kleidungsstücken eine hochwertige Ästhetik und ein sportliches, technisches Aussehen. Die vorgestellten Produkte sind mit besonderen Verzierungen versehen, wobei die gut gearbeiteten Fußballaufnäher einen Hinweis auf die Authentizität geben, der den hochwertigen Look unterstreicht. Als attraktives Interpunktionszeichen der Kollektion hat BOSS außerdem zwei modische Styles kreiert: ein Oberteil und eine Jogginghose aus hochwertigem, technischem Kompaktjersey mit einem Allover-Digitaldruck, der eine echte Denim-Struktur simuliert.

Unter der kreativen Leitung von Trey Laird und seiner Agentur Team Laird wird die mit Spannung erwartete und vielseitige BOSS x NFL-Kampagne eine Gruppe erfahrener NFL-Spieler und -Legenden in Szene setzen. Dazu gehören Micah Parsons von den Dallas Cowboys, Jaelan Philips von den Miami Dolphins und NFL-Legende Victor Cruz. Neben den Spielern posieren auch die Models Joan Smalls und Taylor Hill für die Kampagne. Die von Modefotograf Matthew Brookes in schlichtem Schwarz-Weiß aufgenommenen Kampagnenfotos verwenden eine fesselnde, gestreifte Beleuchtungstechnik, die die Rautenlinien des Football-Feldes darstellt. Die Kampagne enthält einen Kurzfilm, Standbilder und futuristische 3D-Renderings ausgewählter Trikots und behauptet: „Egal welches Team, egal welcher Touchdown, egal welcher Extrapunkt – spiel immer wie ein BOSS“.

Darüber hinaus wird BOSS beim NFL Draft 2023 in Kansas City mit einem Pop-up-Einkaufserlebnis vor Ort sein, das die aktuelle Kollektion und Individualisierungsmöglichkeiten umfasst. Der Pop-up wird von Donnerstag, 27. April, bis Sonntag, 30. April, geöffnet sein. Die Zusammenarbeit zwischen der NFL und BOSS wird auch während der kommenden NFL-Saison vom Kickoff über die Playoffs bis hin zum Super Bowl LVIII in Las Vegas zu sehen sein.

Die BOSS x NFL Kollektion wird bei Amfoo.de/NFLBOSS im NFLShop in den BOSS Retail Stores und bei ausgewählten nationalen und internationalen Händlern erhältlich sein. Die Teamkollektion wird in diesem Sommer um 17 weitere Teams erweitert, darunter der amtierende Super Bowl Champion, die Kansas City Chiefs, und der NFC Champion, die Philadelphia Eagles.

Über BOSS und HUGO BOSS:

BOSS ist für mutige, selbstbestimmte Menschen gemacht, die ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen leben, mit Leidenschaft, Stil und Sinn. Die Kollektionen bieten dynamische, moderne Designs für diejenigen, die sich voll und ganz zu dem bekennen, was sie sind: ihr eigenes BOSS. Die traditionelle Schneiderei der Marke, Performance-Anzüge, Casualwear, Denim, Athleisure und Accessoires erfüllen die Stilbedürfnisse des anspruchsvollen Kunden. Lizenzierte Düfte, Brillen, Uhren und Kinderbekleidung vervollständigen die Marke. Die Welt von BOSS kann in über 400 eigenen Geschäften weltweit erlebt werden. BOSS ist die Kernmarke von HUGO BOSS, einem der führenden Unternehmen im Premiumsegment des globalen Bekleidungsmarktes. Der Konzern bietet seine Kollektionen in 132 Ländern an rund 7.400 Verkaufspunkten und online in 70 Ländern über hugoboss.com an. Mit rund 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen mit Sitz in Metzingen (Deutschland) im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro.

