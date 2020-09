newgen medicals Medizinischer Kompakt-Akku-Inhalator

Schnelle Linderung bei Atemwegs-Beschwerden

– Zur gezielten Behandlung der Atemwege

– Hohe Effizienz dank feinstem Tröpfchen-Inhalat

– Automatische Abschaltung dank 15-Minuten-Timer

– Umfangreiches Zubehör für Erwachsene und Kinder

– Ausdauernder Akku für den mobilen Einsatz

Die Atemwege gezielt behandeln und schnell und effizient Linderung erzielen – bei Erkältungen, Entzündungen des Nasen-Rachen-Raums, Bronchitis, Asthma u.v.m.

Hohe Wirksamkeit dank Vernebelung: Der starke Kompressor verdampft die Inhalate zu feinsten Tröpfchen, die man als Aerosol-Nebel-Teilchen über den Mund oder die Nase einatmet. So erreichen die Wirkstoffe sicher die betroffenen Bereiche der oberen und unteren Atemwege.

Sichere Anwendung: Ein 15-Minuten-Timer schaltet den Inhalator von newgen medicals automatisch aus. So muss man nicht die Uhr im Blick behalten.

Ideal für zu Hause und unterwegs: Dank Akku setzt man den Inhalator rasch dann ein, wenn man ihn benötigt – ohne erst nach einer Steckdose zu suchen. Und dank seiner kompakten Maße habt man den Inhalator platzsparend in Handtasche oder Rucksack dabei – auch im Urlaub und auf Reisen!

– Medizinprodukt der Klasse IIa

– Vernebelungsleistung: ca. 0,3 ml/Min.

– Tröpfchengröße: durchschnittlich 3,9 µm

– Füllmenge für Inhalationsflüssigkeit: max. 8 ml

– Länge des Luftschlauchs: 1 m

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 1.500 mAh für bis zu drei 15-Minuten-Anwendungen, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Kompressor: 110 x 73 x 40 mm, Gewicht: 180 g

– Kompressor inklusive Inhalator, Mundstück, 2 Masken (je 1x für Erwachsene und Kinder), Luftschlauch, 5 – Ersatzfiltern, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107373401

Preis: 32,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4739-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4739-5201.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/VLhpGeDu

