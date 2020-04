newgen medicals Kompakte Infrarot-Sitzsauna

Passt in jedes Zuhause: 100 % Sauna-Genuss

In Skandinavien wohnen die Weltmeister im Saunieren: Soweit muss man aber nicht reisen, denn mit dieser Infrarot-Holzsauna von newgen medicals holt man sich seine Wellness-Oase direkt ins Haus! Die kompakte Schwitzstube passt in jede Wohnung. Trotzdem findet 1 Person bequem darin Platz – ideal um nach einem langen Arbeitstag so richtig zu entspannen!

Die Infrarot-Strahlung wärmt den Körper von innen heraus. Diese Tiefen-Wärmewirkung kann die Durchblutung stimulieren, bei Verspannungen helfen und den Stoffwechsel anregen: Mit gerade einmal einer halben Stunde Saunieren verbrennt man schon bis zu 600 Kalorien, während man entspannt auf der Saunabank sitzt.

Die hochwertige Schwitzstube besteht aus feuchtigkeitsbeständigem Hemlock-Holz: Das stilechtes Saunaerlebnis für zu Hause! Körper und Geist erhalten dank der großen und klaren Glasfenster genügend Licht, um sich rundum zu erholen.

Am digitalen Bedienterminal stellt man einfach Temperatur und Dauer des Saunabesuchs ein. Schon nach nur 10 Minuten sitzt man bereits inmitten wohliger 45 °C. Ein praktisches Thermostat sorgt für durchgängig gleichbleibende Temperatur.

– Kompakte Holzsauna für 1 Person

– Kann die Durchblutung stimulieren, bei Verspannungen helfen und den Stoffwechsel anregen

– Hochwertiges Hemlock-Holz: feuchtigkeitsbeständig

– Infrarot-Panel: 760 Watt

– Timer: 5 – 60 Min.

– Temperaturregler: 0 – 65 °C

– Kurze Aufwärmzeit: auf 45 °C in nur 10 Minuten

– Thermostat für beständige Temperatur

– Digitales Bedienterminal

– Große Glasscheiben für Helligkeit und angenehmes Raumgefühl

– Stromversorgung: 230 V

– Kompakt und platzsparend

– Sitzfläche: 63 x 45 cm

– Maße: 71 x 140 x 92 cm, Gewicht: 69 kg

– Holzsauna inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 799,95 EUR

Bestell-Nr. NX-1338-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1338-4010.shtml

