newgen medicals Fitness-Smartwatch SW-480

Effizient trainieren mit den eigenen Fitness-Daten im Blick

– Extragroßes Full-Touch-Farbdisplay mit hoher Auflösung: 356 x 400 Pixel

– Zählt Schritte und verbrannte Kalorien

– Zeigt EKG, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff-Sättigung und Körpertemperatur

– 11 Sportarten wählbar für genauere Auswertung

– Wasserdichtes Metall-Gehäuse: IP68

– Kostenlose App für Android und iOS zum Analysieren des Trainings-Fortschritts

Intelligent und effizient trainieren: Auf dem extragroßen Full-Touch-Farbdisplay liest man Schritte und verbrauchte Kalorien ab. So sieht man in Echtzeit, was man beim Sport leistet! Für eine noch genauere Analyse wählt man einfach eine von 11 Sportarten aus. Als Beispiel laufen, Rad fahren oder schwimmen.

Auf das Herz hören: Bei optimaler Herzfrequenz trainiert man besonders effektiv. Der optische Sensor der Fitness-Smartwatch liefert dafür Messwerte in Echtzeit – auch als Verlaufskurve wie bei einem EKG. Zudem zeigt die Fitness-Smartwatch von newgen medicals Körpertemperatur, Blutsauerstoff-Sättigung und sogar die Herzfrequenz-Variabilität an! So schätzt man besser ein, wie stark man sich gerade belastet.

Den Trainings-Fortschritt analysieren: Die Uhr einfach per kostenloser App mit dem Android- oder iOS-Gerät synchronisieren. Schon wertet man Fitness-Daten bequem auf dem großen Display des Mobilgeräts aus. Auch die Trainingsziele bestimmen und die zurückgelegte Strecke einsehen. Fit werden war noch nie so einfach!

Die Smartwatch in eine Nachrichten-Zentrale verwandeln: Worüber man informiert werden möchte, richtet man einfach per App ein. So verpasst man nichts mehr – ob Anrufe oder Nachrichten aus WhatsApp, Instagram und Co. Das Smartphone bleibt einfach in der Tasche.

Mit cleveren Zusatz-Funktionen: Auf der Fitnessuhr bequem die Wettervorhersage überprüfen, z.B. um zu entscheiden, ob man jetzt oder später joggen geht. Auch als Wecker oder Stoppuhr leistet die Uhr wertvolle Dienste. Und in stressigen Situationen bringt sie dank Atem-Trainer die nötige Entspannung.

– Extragroßes Full-Touch-Farbdisplay mit 1,72″ / 4,3 cm Diagonale

– Hohe Auflösung: 356 x 400 Pixel

– Bluetooth 5.1 für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC, Reichweite: 10 m

– Zeigt EKG-Verlaufskurve (PPG), Herzfrequenz, Herzfrequenz-Variabilität, Blutdruck, Blutsauerstoff-Sättigung und Körpertemperatur

– Fitness-Funktionen: Schrittzähler, Kalorienrechner, Schlafanalyse, zurückgelegte Distanz

– 11 Sportarten wählbar für genauere Auswertung: Gehen, Laufen im Freien, Laufen im Innenraum, Bergsteigen, Schwimmen, Radfahren, Seilspringen, Badminton, Tischtennis, Fußball, Basketball

– Zeigt Push-Nachrichten vom Mobilgerät: WhatsApp, Facebook, Instagram, Anruf, SMS, E-Mail u.v.m.

– Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen und Auswertung der Fitness-Daten

– Zahlreiche Extras: Wetter-Anzeige, Wecker, Stoppuhr, Atem-Trainer u.v.m.

– Wasserdichtes Metall-Gehäuse (IP68) und Silikon-Armband

– Stromversorgung: Li-Po-Akku mit 200 mAh für bis zu 7 Tage Nutzungsdauer, 25 Tage Standby, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Gehäuse: 44 x 37 x 11 mm, Silikon-Armband (L x B): 205 x 20 mm, Gewicht: 50 g

– Smartwatch SW-480 inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403931

Preis: 96,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5291-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5291-4029.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/ZzRnGGwFgzHRFp9

