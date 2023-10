Neuzugang beim Verbund Deutscher Honorarberater

Dr. Benjamin Wieland bringt frischen Wind ins Team

Amberg, 12. Oktober 2023 – Ein neues Gesicht beim Verbund Deutscher Honorarberater (VDH): Dr. Benjamin Wieland (36) stößt zum Team und übernimmt eine Schlüsselposition. Er wird Finanzberater auf ihrem Weg zur echten Honorarberatung begleiten und betreuen. Dabei fokussiert er sich auf den Wechsel von Beraterinnen und Berater zum registrierten und staatlich zugelassenen Honorar-Finanzanlagen- und Versicherungsberater sowie den Aufbau des Geschäftsmodells.

Dr. Wieland ist nicht nur ein erfahrener Honorar-Finanzanlagenberater, sondern auch ein Experte in Digitalisierung. Seine Qualifikation als AWS-Developer zeugt von seiner Expertise in Geschäftsprozessautomatisierung und Inbound-Marketing. Er wird zudem die Partnerbetreuung übernehmen und den digitalen Fortschritt des Unternehmens vorantreiben. Bevor er am 01. Oktober 2023 seine Position beim VDH antrat, war Dr. Wieland als unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater tätig. Nun widmet er sich ganz seinen neuen Aufgaben und Herausforderungen beim VDH.

Dieter Rauch, Geschäftsführer des VDH, äußert sich begeistert: „Mit Dr. Wieland stärken wir unsere 23-jährige Expertise und führende Position in der Honorarberatung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass er maßgeblich zur Weiterentwicklung des VDH beitragen wird.“ Dr. Wieland selbst sieht seiner neuen Rolle mit Vorfreude und Ehrgeiz entgegen: „Es ist eine Ehre und zugleich eine Herausforderung, für den Pionier der Honorarberatung in Deutschland zu arbeiten. Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit Dieter Rauch und dem ganzen VDH-Team die Honorarberatung in Deutschland weiter voranzubringen und den Beratern und Beraterinnen die bestmöglichen Lösungen zur Verfügung zu stellen.“

Am 10. und 17. November 2023 wird Dr. Wieland im Zertifikatslehrgang zum Geprüften Honorarberater IFH sein Wissen teilen. Der Lehrgang bietet acht Ausbildungseinheiten an zwei Tagen und hat bereits vielen Honorarberatern den Weg geebnet.

Über den Verbund Deutscher Honorarberater (VDH)

Die VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater steht wie kein anderer für die Etablierung der echten Honorarberatung und gilt als Deutschlands Pionier für die unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis. In den letzten 23 Jahren hat sie maßgeblich die Standards und die gesetzlichen Regularien der Honorarberatung in Deutschland geprägt. Sie liefert die gesamte Infrastruktur für die lupenreine Honorarberatung sowie die Aus- und Weiterbildung für Ein- und Umsteiger als auch für bestehende Honorarberater. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website des Verbund Deutscher Honorarberater.

