Neuste Off-Plan Projekte in JVC, Dubai

Oxford 10 in der Gemeinde Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, ist eine moderne und lebendige Adresse von Iman Developers, die aus großzügigen Häusern besteht. Dieses Projekt fördert den friedlichen, blühenden und nachhaltigen Lebensstil rund um die melodiöse Umgebung der Natur und die malerischen Landschaften des Zen. Inmitten dieser natürlichen Attraktion können die Bewohner die lebendigen und beruhigenden Eigenschaften erkunden, die einen gesunden und entspannten Lebensstandard fördern.

Wichtigste Highlights:

– Erstklassige und luxuriöse Residenzsammlung

– Umgeben von natürlicher und malerischer Zen-Landschaft

– Hochwertige Annehmlichkeiten und luxuriöse Attraktionen

– Einfach zu handhabende Zahlungsmethode

Mit Dutzenden von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, die für die Freizeitgestaltung erforderlich sind, ist das 10 Oxford ein produktives Wohnprojekt mit einem vielseitigen und gehobenen Lebensstil.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Turnhalle

– Gaststätten

– Sicherheitsdienste

– Spielplatz für Kinder

– Dampfbad und Sauna

– Park & Freizeitbereich

– Sportplätze

Die belebte Gemeinde JVC in Dubai bietet ein auf urbanen Lebensstil ausgerichtetes Projekt von 10 Oxford. Es ist das strategische Ziel, das die erforderliche Konnektivität und Zugänglichkeit zu den vielen Attraktionen und Gemeinden außerhalb des Bezirks bietet. Mit vielen Quellen für einen funktionalen und nachhaltigen Lebensstil, umfasst dieser Ort die meisten der Freizeit- und benötigten Quellen von Elementen.

Standort Konnektivität:

– 5 Minuten – Emirates Hills

– 5 Minuten – The Meadows

– 7 Minuten – Jumeirah Golf Estate

– 12 Minuten – Jumeirah Lake Towers

– 15 Minuten – The Palm Jumeirah

– 25 Minuten – Burj Khalifa

10 Oxford ist der Inbegriff eines Masterplans für einen Zufluchtsort mit gut angesiedelten Wohnhäusern in einer natürlichen und aufregenden Umgebung mit üppigen Landschaften und Zen-Gärten. In der blühenden Gemeinschaft fördert dieses Projekt gehobene, gesunde, unterhaltsame und traumhafte Erfahrungen.

Immobilien in Dubai kaufen

Iman 10 Oxford ist ein bedeutendes und architektonisch innovatives Wohnprojekt, das aus geräumigen und elegant aussehenden Wohnungen besteht. Jede Wohneinheit verfügt über ein exquisites, hochmodernes Design, atemberaubende Grundrisse und gut ausgestattete Zimmer.

Oxford 212

Oxford 212 ist ein illustres Projekt von Iman Developers, das luxuriöses Wohnen im Herzen von JVC, Dubai, mit Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments neu definieren wird. Dieses siebenstöckige Wohnwunder bietet 212 sorgfältig gestaltete Wohnungen und ist damit die ideale Wahl für einheimische und ausländische Investoren, die auf der Suche nach der Crème de la Crème der Immobilien in Dubai sind.

Eingebettet in ein Viertel voller Schulen und Einkaufszentren bietet es den Komfort einer Welt in einem Gebäude. Umgeben von üppigen Grünflächen und Parks, ist man hier nie weit von der Schönheit der Natur entfernt. Außerdem liegt es strategisch günstig in der Nähe der Circle Mall, von Supermärkten und Schulen, was es zu einer autarken Mini-Stadt macht.

Die Siedlung bietet ein Leben mit außergewöhnlichem Komfort, Bequemlichkeit und Raffinesse. Jede Einheit ist sorgfältig mit erstklassigen Geräten und einem hochmodernen Hausautomatisierungssystem ausgestattet, um ein nahtloses Wohnerlebnis zu gewährleisten. Aber das ist noch nicht alles. Die Fassade ist nicht nur ein Gebäude, sie ist eine Mini-Stadt. Die Dachterrasse überrascht mit einem Grillplatz, auf dem Sie Ihre gegrillten Lieblingsspeisen genießen können, ohne Ihr Refugium zu verlassen. Für Freizeit und Unterhaltung stehen den Bewohnern ein Freiluftkino und ein lebendiger Spielbereich für Kinder zur Verfügung, der die Zeit mit der Familie aufwertet.

Beim Betreten des Hauses empfängt Sie und Ihre Gäste eine Lobby mit doppelter Höhe, die einen Hauch von Opulenz vermittelt und den Ton für das folgende großzügige Erlebnis angibt. Auf der Etage befindet sich ein großer, majestätischer Pool mit modernen Sicherheitsvorkehrungen und reichlich Platz für Erholung und Unterhaltung.

Fitnessbegeisterte werden sich über den gut ausgestatteten Fitnessraum freuen, der mit einer Reihe von importierten Geräten für ein umfassendes Trainingsprogramm ausgestattet ist. Hier bietet sich die Gelegenheit, Teil einer gebildeten, elitären Gemeinschaft zu werden – das Traumviertel für Dubais Zukunft.

Wichtigste Highlights:

– Siebenstöckige Wohnanlage mit Studios, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern.

– Konzipiert für einheimische und ausländische Investoren, die erstklassigen Wohnraum in Dubai suchen.

– Hochwertige Ausstattungen und intelligente Automatisierungssysteme in jeder Wohnung sorgen für zusätzlichen Komfort.

– Standardmäßig sind alle Wohnungen mit Elektrogeräten ausgestattet, die Ihren Lebensstil verbessern.

– Ein Grillplatz auf dem Dach, der sich perfekt für Versammlungen und köstliche Barbecues eignet.

– Freiluftkino zur Unterhaltung, für unvergessliche Filmabende.

– Ein eigener Kinderspielplatz für Kinder, um Spaß zu haben und eine schöne Zeit zu verbringen.

Oxford 212 ist nicht nur ein Wohnhaus, sondern auch ein Lebensstil, der mit einigen der besten Einrichtungen einhergeht. Die Bewohner können sich einer Fülle von Annehmlichkeiten hingeben, die ihre Lebensqualität verbessern sollen. Von einem temperaturgeregelten Schwimmbad für Erwachsene bis hin zu einem voll ausgestatteten Fitnessstudio ist für jeden Aspekt des Wohlbefindens gesorgt.

Der landschaftlich gestaltete Garten bietet einen ruhigen Ort der Entspannung, während spezielle Grünflächen Yoga- und Meditationsbegeisterte dazu einladen, ihren inneren Frieden zu finden. Ein Freiluftkino und ein Pool auf dem Dach bieten Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten, und der Grillplatz ist perfekt für gesellige Zusammenkünfte. Familien mit Kindern werden den gut durchdachten Kinderspielplatz im Freien zu schätzen wissen, der ihnen einen sicheren und vergnüglichen Platz zum Spielen bietet.

Wichtigste Einrichtungen:

– Kino

– Erholungsgebiet

– Fitnessraum

– Barbecue-Bereich

– Kinderspielplatz

– Gepflegter Garten

– Garten und Parks

– Einzelhandelsverkaufsstellen

Eingebettet in den malerischen Jumeirah Village Circle (JVC), genießt Oxford 212 eine erstklassige Lage in Dubai. Diese blühende Gemeinschaft bietet eine Mischung aus Ruhe und Zugänglichkeit, die ihresgleichen sucht. Entlang der Mohamed bin Zayed Road gelegen, befindet sich JVC in unmittelbarer Nähe zu Sports City, Arabian Ranches, Mall of the Emirates und vielen anderen Orten, die einen angenehmen Lebensstil bieten.

Umgeben von üppigen grünen Parks und grünen Landschaften bietet es eine Oase der Ruhe für Familien. Dennoch ist es nicht vom Puls der Stadt isoliert. In unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Einrichtungen, Schulen und dem Einkaufszentrum Circle Mall gelegen, genießen die Bewohner die Annehmlichkeiten des modernen Lebens direkt vor ihrer Haustür.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Emirates Hills

– 05 Minuten – The Meadows

– 07 Minuten – Jumeirah Golf Estate

– 12 Minuten – Jumeirah Lake Towers

– 15 Minuten – The Palm Jumeirah

– 25 Minuten – Burj Khalifa

Der Masterplan von Oxford 212 von Iman Developers wurde sorgfältig entworfen, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Mit einem Grillplatz auf dem Dach, einem Freiluftkino und einem Spielbereich für Kinder ist es ein Paradies für Familien. Die doppelhohe Lobby strahlt Luxus aus und gibt einen Einblick in das hochwertige Wohnerlebnis im Inneren. Im ersten Stock erwartet Sie ein majestätischer Pool, während Fitnessbegeisterte den gut ausgestatteten Fitnessraum lieben werden.

JVC Dubai – Wohnung kaufen

Oxford 212 at JVC bietet geräumige Grundrisse von Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Wählen Sie aus einer breiten Palette sorgfältig gestalteter Studios und Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern, die alle mit hochwertigen Oberflächen und intelligenten Automatisierungssystemen ausgestattet sind. Jede Wohnung ist mit Einbaugeräten ausgestattet, so dass Ihr Komfort und Ihre Bequemlichkeit an erster Stelle stehen.

