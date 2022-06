Neukundengewinnung mit eigener Website – Erfolgreich4you

Eine Website bringt Ihnen Jahr für Jahr zusätzlichen Umsatz ein, den Sie so nicht erzielen würden.

Warum ist eine eigene Homepage so wichtig? Allein in Österreich belief sich der Online-Handel im Jahr 2021 auf 53,3 Milliarden Euro, also ein Aufwärtstrend. Mehr als die Hälfte aller Website-Besuche erfolgen mittlerweile über ein Smartphone oder Tablet. Im Jahr 2020 gingen 68 % der Internetnutzer mit einem mobilen Gerät online. Doch viele Unternehmen hatten in den letzten Jahren keine Website oder betreiben Websites, die veraltet oder unvollständig sind bzw. aktualisieren ihre Website nicht.

Etwa 80% der Kaufentscheidungen beginnen mit einer Internetsuche. Bei der Neukundengewinnung liegt die eigene Website im Durchschnitt an dritter Stelle. All diese Fakten zeigen, welche Wettbewerbsvorteile Sie derzeit mit einer professionellen Unternehmenswebsite von Erfolgreich4you erzielen können. Eine gut strukturierte und moderne Website lässt Ihr Unternehmen glaubwürdig und professionell wirken. Mit dem Angebot Webdesign von Erfolgreich4you können Sie Ihre hochwertigen Produkte und Dienstleistungen perfekt präsentieren.

Die Website bietet Interessenten verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Zusätzlich zu den herkömmlichen Telefonnummern können Kunden ihre Fragen und Anliegen jederzeit über das Kontaktformular oder per E-Mail senden. Kunden können auch über soziale Medien Feedback zu Ihren Produkten geben. Sie können Kunden auf Ihrer Facebook-Seite oder Ihrem Twitter-Konto antworten. Auch für unzufriedene Kunden sind Social-Media-Kanäle ein nützliches Tool. Sie können offen, empathisch und vor allem kundenorientiert mit Kritik umgehen und Probleme lösen. Andere Interessenten werden sehen, wie freundlich und hilfsbereit Sie im Umgang mit Kritik sind. So hinterlassen Sie einen professionellen Eindruck.

Wie oben erwähnt, beginnen 80 % der Kaufentscheidungen mit einer Online-Suche. Toll, wenn Ihr Unternehmen bei solchen Suchanfragen von potenziellen Kunden gefunden wird, oder? Die Agentur arbeitet mit einer nachhaltigen Strategie und lenkt die Aufmerksamkeit der Besucher auf Ihre Website und auf Ihre Produkte oder Dienstleistungen. Erfolgreich4you macht Ihr Unternehmen im Internet sichtbar und maximiert Ihre Internetpräsenz. So können auch kleinere Unternehmen mit größeren Konkurrenten konkurrieren. Diese Situation gewährleistet Chancengleichheit zwischen den Unternehmen. Jedes Unternehmen kann seinen Kunden eine großartige Online-Präsenz bieten und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Im Internet brauchen Sie kein großes Büro oder viele Mitarbeiter, um sich von Ihrem Vorteil zu überzeugen. Lassen Sie sich Ihre Homepage mit Erfolgreich4you erstellen, und Ihre Kunden haben rund um die Uhr Zugriff auf Informationen zu Ihren Produkten und Dienstleistungen.

Mit einer eigenen Website haben Sie völlige Freiheit in Bezug auf Ihr öffentliches Image. Hier geben Sie den Ton an, um Kundenprobleme zu lösen, und zeigen sich potenziellen Kunden von Ihrer besten Seite. Wo Sie früher stark in Branding und das Posten von Angeboten investieren mussten, können Sie jetzt Ihre eigene Website verwenden und diese bei Bedarf in wenigen Minuten aktualisieren. Durch einer innovativen Website der Agentur schaffen Sie, einen dauerhaften Wert für Ihre Firma. Eine Website bringt Ihnen Jahr für Jahr zusätzlichen Umsatz ein, den Sie „Offline“ wahrscheinlich nicht erzielen würden. Nun wissen Sie, warum eine Website wichtig ist und welche Vorteile eine Unternehmens Website mit sich bringt. Jedes Unternehmen benötigt eine moderne Firmenhomepage um Online erfolgreich zu sein.

Erfolgreich4you ist eine Agentur die Dienstleistungen im Bereich Webdesign, Grafikdesign, PR-Marketing und Bürodienstleistungen anbietet. Angesiedelt in Klagenfurt am Wörthersee, ist die Agentur eine Top-Adresse. Mit dem Angebot Webdesign von Erfolgreich4you sind kostengünstige Lösungen in diesen Bereichen für lokale und überregionale Kunden möglich.

Firmenkontakt

erfolgreich4you

Imrana Jashari

Haag 17

9064 Haag

+436644362486

office@erfolgreich4you.at

https://www.erfolgreich4you.at/

Pressekontakt

erfolgreich4you

Barbara Winter

Haag 17

9064 Haag

+436644362486

office@erfolgreich4you.at

https://www.erfolgreich4you.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.