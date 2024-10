Neues Zubehör verwandelt Amica Backöfen in große Air Fryer

Beim Kauf eines neuen Backofens sollte man gleich an die vielfältigen Zusatzfunktionen denken, die ein solches Gerät inzwischen haben kann. Airfrying, das Frittieren mit Heißluft beispielsweise, ist eine Zubereitungsart, die viele Gerichte, die eigentlich in Fett schwimmend zubereitet werden, deutlich gesünder und fettärmer macht, aber geschmacklich trotzdem überzeugen. Mit dem neue AirFry Blech verwandelt die Marke Amica alle ihre Backöfen in eine extra große Heißluftfritteuse und bietet damit eine innovative Möglichkeit Gerichte für die ganze Familie zuzubereiten. Die Anschaffung einer separaten Heißluftfritteuse, die Platz auf der Arbeitsfläche in der Küche benötigt und deren Garraum oft zu klein ist, um eine Mahlzeit für eine Familie mit Kindern zuzubereiten, entfällt somit.

Ohne Wenden knusprig von allen Seiten

Die Handhabung des AirFry Blechs ist denkbar einfach: Die Zutaten werden direkt auf die Gitterplatte gelegt, die Fettauffangschale untergeschoben und mit Heißluft gegart. So kann die heiße Luft im gesamten Garraum zirkulieren und Pommes frites, Hähnchen oder Gemüsesticks werden von allen Seiten knusprig. So garen die Speisen nicht im eigenen Saft, sondern werden gleichmäßig braun – und das ganz ohne das übliche Wenden nach der Hälfte der Garzeit. Die gewählte Temperatur hängt vom jeweiligen Gericht ab. Pommes frites aus frischen Kartoffeln zum Beispiel gelingen bei 180 Grad Umluft oder Heißluft besonders gut.

Vielfältig: Neben Heißluftfrittieren auch Trocknen, Dörren und Rösten

Natürlich sind der Fantasie beim Einsatz des AirFry Blechs keine Grenzen gesetzt. So gelingt zum Beispiel auch das Dörren von Obst oder Pilzen sowie das Rösten von Nüssen, Samen oder das Herstellen einer eigenen Granola-Mischung besonders gut. Nach Gebrauch kann das Blech in der Spülmaschine gereinigt werden.

Produktinformationen

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 69 Euro

Erhältlich ab: Dezember 2024

Passt auch in neuen XXL-Backofen mit Kombi-Dampfgarer und Kerntemperatursensor

Das AirFry Blech erweitert auch den neuen Einbau-Backofen EBSX 949 800 V von Amica und eine weitere Zubereitungsart. Dieser überzeugt nicht nur durch viele durchdachte Funktionen, sondern auch durch sein edles Noir Design, das jeder Küche einen eleganten Touch verleiht. Mit 19 Autoprogrammen zum Backen und Braten, von denen 15 wahlweise mit Dampfunterstützung programmiert sind und das auf der Basis von 11 verschiedenen Ofenfunktionen, ist er bestens ausgestattet um auch Profis in der Küche zu überzeugen. Mit der Injection Steam-Technologie wird automatisch Dampf erzeugt und gezielt den Speisen zugeführt. Je nach persönlichem Geschmack lassen sich zusätzliche Dampfstöße auslösen – zum Gratinieren, Überbacken, knusprigem Abbacken von Brot und Fleischgerichten sowie fürs Kochen allgemein. Ein besonderes Detail, der Kerntemperatursensor für Fleisch, Fisch und Geflügel aller Art, misst die Temperatur im Gargut und passt den Garvorgang automatisch an.

Produktinformationen

EBSX 949 800 V: Einbau-Kombidampf-Backofen, Noir Design, Kerntemperatursensor, Steam Clean Reinigung, SoftOpen Tür, SoftClose Tür, Duo-Halogenbeleuchtung SuperBright, 77 Liter XXL-Großraumbackofen, EEK A+, Nische (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 1.219 Euro

Erhältlich ab: Dezember 2024

Das polnische Unternehmen Amica S. A. ist in seiner Heimat der größte Hersteller von Elektrogroßgeräten und gleichzeitig Marktführer. Die Gruppe blickt auf mehr als 70 Jahre Kompetenz und Erfahrung zurück. Drei Viertel seines Umsatzes tätigt das Unternehmen außerhalb Polens; den deutschen Markt betreut die Vertriebsgesellschaft Amica International GmbH im münsterländischen Ascheberg mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Insgesamt hat Amica rund 3.100 Beschäftigte und ist weltweit auf mehr als 50 Märkten aktiv. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, Österreich, Russland, viele osteuropäische Länder, Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Neben der Hauptmarke Amica gehören die vier Tochtermarken GRAM, Hansa, CDA und FAGOR zur Gruppe. Die Marke Amica ist Vollsortimenter für den Fachhandel und steht für innovative, energieeffiziente Technik und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlreiche Auszeichnungen für Produktqualität, Design und höchste Kundenzufriedenheit bei Einbaugeräten bestätigen den Anspruch der Marke.

