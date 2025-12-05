Neues Praxishandbuch zur DIN ISO 20121:2024 erschienen

Fundierte Anleitung für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement mit Fokus auf Zertifizierung, ESG, Wirkung und Systemintegration

Speyer/Berlin, Dezember 2025 – Mit „Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement. Praxishandbuch für die Zertifizierung nach DIN ISO 20121“ ist das erste deutschsprachige Werk erschienen, das die Anforderungen und Erweiterungen der überarbeiteten DIN ISO 20121:2024 aufgreift und praxisnah erläutert. Die Autoren Jürgen May, Nachhaltigkeitsexperte und Gründer der Beratungsagentur 2bdifferent, und Prof. Thomas Sakschewski, Professor für Veranstaltungsmanagement an der Berliner Hochschule für Technik, verbinden aktuelles Normenwissen mit langjähriger Erfahrung in Beratung, Hochschullehre und Anwendung.

Die aktualisierte Norm bringt substanzielle inhaltliche Erweiterungen: Neben der strukturellen Anpassung an die High-Level-Structure der ISO-Standards stellt sie verstärkt Anforderungen an die Stakeholderpartizipation, Wesentlichkeitsbewertung, Risikoanalyse sowie die Bewertung nachhaltiger Wirkungen („Legacy“) von Veranstaltungen. Das Buch erklärt diese Anforderungen Schritt für Schritt, liefert Umsetzungshilfen und überträgt sie in die Welt realer Veranstaltungsformate.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche systematisch und glaubwürdig implementiert werden kann – sowohl in kleinen Organisationen als auch in großen Konzernstrukturen. Für Unternehmen mit bestehenden Managementsystemen wie ISO 9001, ISO 14001 oder ISO 50001 zeigt das Buch konkrete Integrationsmöglichkeiten auf. „Viele Unternehmen haben bereits etablierte Prozesse, die sich mit der ISO 20121 hervorragend verknüpfen lassen“, erläutert Co-Autor Jürgen May. Entscheidend sei, so May, dass „Nachhaltigkeit nicht isoliert behandelt wird, sondern als integraler Bestandteil des bestehenden Systems verstanden und gelebt wird“.

Neben dem strukturellen und operativen Zugang thematisiert das Handbuch auch kulturelle und gesellschaftliche Dimensionen von Nachhaltigkeit. Veranstaltungen, so das Argument, sind nicht nur operative Prozesse, sondern öffentliche Räume der Wirkung und Identitätsbildung. „Veranstaltungen haben immer auch eine kulturelle und gesellschaftliche Wirkung – sie sind Räume der Teilhabe, des Dialogs und der Reflexion“, erklärt Prof. Thomas Sakschewski. Die neue Normversion, so Sakschewski, gebe Veranstaltern neue Instrumente an die Hand, um genau diese Wirkung bewusst zu gestalten. Das Handbuch zeigt, wie Teilhabe, Diversität und gesellschaftliche Verantwortung konkret verankert werden können – insbesondere in öffentlich geförderten Kontexten.

Ein eigenes Kapitel widmet sich der Zertifizierung von Eventabteilungen innerhalb von Unternehmen oder Konzernen. Gerade für große Organisationen, die unter CSRD-Berichtspflichten oder das Lieferkettengesetz fallen, bietet DIN ISO 20121:2025-09 eine konkrete Möglichkeit, den Veranstaltungsbereich nachvollziehbar in ihre Nachhaltigkeitsstrategie einzubinden. Praxisbeispiele aus Messebau, Kulturbetrieb, Agenturarbeit und kommunaler Veranstaltungsplanung runden die Inhalte ab.

Fazit:

Das Handbuch ist mehr als eine Normerläuterung: Es bietet eine fundierte, praxisnahe Grundlage für die Einführung und Zertifizierung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems nach DIN ISO 20121:2025-09. Für Veranstalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte, Agenturen und Auditor*innen ist es ein unverzichtbares Werkzeug – klar strukturiert, verständlich geschrieben und mit einem hohen Anspruch an fachliche Tiefe und Umsetzbarkeit.

Titel: Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement – Praxishandbuch für die Zertifizierung nach DIN ISO 20121, Autoren: Jürgen May, Prof. Thomas Sakschewski, Verlag: DIN Media, Berlin 2025, ISBN: 978-3-410-38037-5, Preis: 59,- €, Umfang: 280 Seiten, Softcover A5.

