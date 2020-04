Neues Mitglied in der NOVELAN Produktfamilie: komfortabel, sparsam und gut fürs Klima

Ab sofort im Großhandel: die neuen Split Luft/Wasser-Wärmepumpen als Kompaktsystem von NOVELAN

Kasendorf, 20. April 2020. Das ganze Jahr über Wohlfühlklima und frisches Brauchwarmwasser im Eigenheim – die neuen Split Luft/Wasser-Wärmepumpen von NOVELAN ermöglichen das jetzt noch einfacher und kostengünstiger. Denn die neuen Geräte heizen und kühlen – je nach Bedarf. Sie sind ab sofort im Großhandel erhältlich.

Die Split-Wärmepumpen von NOVELAN bestehen aus einer Außen- und einer Inneneinheit. Eine elektronisch geregelte Energieeffizienzpumpe sowie Wärmemengenerfassung und Elektroheizstab sind bereits im Kompaktsystem integriert. Dank Inverter-Technologie arbeiten die Geräte immer am optimalen Betriebspunkt und sind dadurch besonders sparsam.

Mit Jahresarbeitszahlen (JAZ) über 4 machen die neuen Wärmepumpen in der kalten Jahreszeit aus einer Kilowattstunde Strom mehr als vier Kilowattstunden Heizenergie – für die Wohnräume und für das Bereiten von Brauchwarmwasser. Umweltschonend und kostengünstig. Und auch im Sommer sorgen sie dank integrierter Kühlfunktion für Wohlfühlklima im Haus. Dabei lässt sich die Kühlung entweder über die Fußbodenheizung realisieren oder über separate Gebläsekonvektoren, was die Kühlwirkung verstärkt.

Beide Funktionen laufen über ein und dasselbe Verteilsystem, die Fußbodenheizung. Das macht die neuen Split-Wärmepumpen besonders attraktiv für den Einsatz in Neubauten. Aber auch zur Modernisierung von Heizanlagen in bestehenden Gebäuden sind die neuen Geräte von NOVELAN geeignet.

Platzsparend und hoch effizient

Die Inneneinheit CS Split benötigt lediglich 0,4 Quadratmeter Stellfläche und findet damit in jeder Wohnung Platz. Sie enthält einen 180 Liter fassenden Pufferspeicher. Für besonders leisen Nachtbetrieb haben die Entwickler von NOVELAN die neuen Geräte mit einem speziellen Silent-Modus ausgestattet.

Für größtmöglichen Komfort und Flexibilität im Einsatz gibt es zu den neuen Split Luft/Wasser-Wärmepumpen von NOVELAN umfangreiches Zubehör. Dazu gehört zum Beispiel ein Raumthermostat mit drei Funktionen:

– Anzeige der aktuellen Raumtemperatur im Display der Wärmepumpe

– Änderung der Raumtemperatur am Wärmepumpenregler

– Stabilisierung der Raumtemperatur durch die automatische Anpassung der Heizkurve

Eine spezielle Schwimmbadfunktion oder eine Erweiterungsplatine für einen zweiten Mischkreis sind ebenfalls als Zubehör erhältlich. Außerdem ein Modbus-Anschluss und ein Kommunikationsbaustein mit PV-Wechselrichter zur Einbindung einer Photovoltaik-Anlage.

Die Geräte sind je nach Konfiguration förderfähig nach den neuesten Förderrichtlinien. Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, muss im Bedarfsfall gerechnet werden. Der NOVELAN Kooperationspartner PuR GmbH berät gerne zu aktuellen Förderbedingung.

Weitere Infos finden Sie jederzeit unter www.novelan.com/split

Die Vorteile für Hausbesitzer:

+ Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasserbereiten in einem kompakten System

+ Kostengünstiger Einstieg in zukunftsweisende Heizsysteme

+ Teilweise hohe staatliche Förderungen möglich

+ 5 Jahre Werksgarantie in Verbindung mit IBN Split

+ Ideal für moderne Gebäude mit Niedertemperatur-Heizsystem

+ Intelligentes Energiemanagement: Zeitschaltprogramme, Nachtabsenkung

+ Hygienische Brauchwarmwasserbereitung

+ Zur Umrüstung oder zum Austausch bestehender Heizanlagen geeignet

+ Silent-Modus für besonders leisen Nachtbetrieb

+ Komfort-Regelung

Hinweis für die Redaktion:

Weitere Presseinformationen zu NOVELAN-Produkten und Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage an Herbert Grab: +49 (0)179 69 48 500, herbert.grab@digitmedia-online.de.

Über NOVELAN ( www.NOVELAN.com):

NOVELAN ist eine Marke der ait-deutschland GmbH. Das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Kasendorf entwickelt, produziert und vertreibt Wärmepumpen für Privathaushalte, Mehrfamilienhäuser, gewerbliche Immobilien und industriellen Bedarf. Darüber hinaus ist das Unternehmen Spezialist für kontrollierte Lüftungs- und effiziente Systemtechnik.

ait-deutschland gehört zur NIBE Group, einem führenden europäischen Lieferanten für nachhaltige Energielösungen. Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1998 entwickelt ait-deutschland seine Produkte konsequent weiter und richtet sie immer neu an den Marktbedürfnissen aus. Mit Erfolg: Heute gehört das Unternehmen mit rund 850 Mitarbeitern und Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Tschechien, Slowenien, Schweden und in den Niederlanden europaweit zu den Marktführern für Wärmepumpen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte, insbesondere Wärmepumpen und Kühlsysteme, unter den Marken alpha innotec, NOVELAN und KKT chillers. Derzeit gehen die Produkte in mehr als 20 europäische Länder, KKT chillers vertreibt weltweit. ait-deutschland befindet sich weiter auf Expansionskurs. Geschäftsführer ist Marco Roßmerkel.

Firmenkontakt

ait-deutschland GmbH

Stefanie Ullraum

Industriestraße 3

95359 Kasendorf

(+49) 92 28 / 99607-0

(+49) 92 28/ 99 607-2799

stefanie.ullraum@ait-deutschland.eu

http://www.novelan.com

Pressekontakt

digit media

Herbert Grab

Goethestraße 24

72770 Reutlingen

+49 (0)179 69 48 500

herbert.grab@digitmedia-online.de

http://www.digitmedia-online.de