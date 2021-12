Neues Kundenservice-Tool Glassix für den deutschen Markt

Kiel – “Single Channel”, “Multi Channel”, “Omni Channel” – was früher meist im bilateralen Kundengespräch per Telefon lief hat sich heute in Form einer mehrdimensionalen Kommunikationskrake vervielfacht hinsichtlich der Möglichkeiten des Austausches zwischen Kunden und Dienstleistern. Für Verbraucher wird es immer selbstverständlicher, jederzeit über WhatsApp, E-Mail, Web-Chat, Text Messages oder Social Media in den Kontakt mit Herstellern und Dienstleistern zu treten, um beispielsweise Fragen an den Produkt-Service zu stellen oder den Verbleib ihrer Bestellung zu erfragen.

Um diese modernen Anforderungen zu bedienen, bedarf es neuer Software as a Service – Angebote, die den Austausch auf sämtlichen von den Kunden gewünschten digitalen Wegen zusammenführen, ergänzt um direkte Interaktions- und Dokumentationsmöglichkeiten.

Die Consist Software Solutions GmbH aus Kiel bietet daher nun Lizenz und Implementierung für das Softwaretool Glassix an, um eine nahtlose Customer Experience zu ermöglichen. GLASSIX ist eine Omnichannel-Messaging-Plattform für Service-, Support und Vertriebszentren und konnte durch seine Einfachheit in Bedienung, Interaktion mit dem Kunden und in der Implementierung überzeugen. Auf Basis einer speziell entwickelten API ist eine einfache Integration mit CRM-Systemen, Service-Call-Management-Systemen, ERP-Systemen und künstlicher Intelligenz möglich.

Demos und Proof of Concepts können jederzeit unter info@consist.de erfragt werden. Weitere Informationen auf glassix.consist.de.

Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

IT-Beratung

Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

Betreuung von Anwendungen und Systemen (von Teilaufgaben bis hin zum kompletten Outsourcing)

Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Mitarbeiter von Consist aus.

Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

