Neues Customer Success Program bei Universal Robots

Cobothersteller hebt Kundenservice auf die nächste Stufe

München, 21. Februar 2024: Universal Robots (UR), der dänische Hersteller kollaborierender Roboter (Cobots), bietet seinen Kunden ein personalisiertes und kostenfreies Serviceprogramm an.

Das Customer Success Program soll neuen und bestehenden Kunden helfen, das Beste aus ihren Cobots herauszuholen: Neue Kunden erhalten Hilfestellung, um sich mit den verschiedenen Ressourcen und Serviceleistungen von Universal Robots vertraut zu machen und schnell auf alle relevanten Informationen zugreifen zu können. Bestandskunden können mithilfe des Programms sicherstellen, dass ihre Anwendung nach den höchsten Standards läuft – beispielsweise in einer kostenlosen Session mit einem Applikationsingenieur, der offene Fragen beantwortet und Tipps dazu gibt, wie die Anwendung am effizientesten funktionieren kann.

Annelie Dyring-Bro, Strategic Service Director bei Universal Robots, sagt: „Unsere Kunden sollen von unseren Robotern profitieren. Die Customer Success Manager helfen dabei durch ihre Beratung und sorgen somit dafür, dass sich die Investition für unsere Kunden lohnt. Unser Customer Success Program ist ein individuelles und innovatives Serviceangebot, das beweist, wie sehr uns der Erfolg jedes einzelnen Kunden am Herzen liegt.“

Customer Success Manager als Schnittstelle

In der DACH-Region stellen zwei Customer Success Manager sicher, dass die Kunden ihre Cobots ideal einsetzen können.

„Wir sprechen mit allen Kunden, nachdem sie ihre Cobot-Anwendung installiert haben. Dadurch stellen wir sicher, dass sie genau wissen, wo sie unser Support-Dokumente online finden und so viel Zeit sparen“, sagt Andrew Luisi, UR Customer Success Manager. „Ich ermutige beispielsweise alle Kunden, sich bei unserem Kundenportal myUR anzumelden, damit sie die Performance ihrer Cobots mitverfolgen sowie Fragen an unsere Customer Support-Ingenieure und unsere Partner stellen können“.

Mario Rösser, ebenfalls UR Customer Success Manager in der Region, ergänzt: „Wir empfehlen jedem die Teilnahme an unserem kostenlosen E-Learning in der UR Academy sowie an einem Core Training. Zudem machen wir darauf aufmerksam, dass jeder Kunde eine kostenlose Besprechung mit unserem Application Engineering Team buchen kann. Hier können sie spezielle Fragestellungen vertiefen und sich Tipps und Tricks zu ihrer Anwendung abholen.“

Universal Robots stellt den Kunden all diese Ressourcen und weitere zusätzliche Servicepakete zur Verfügung, um ihnen eine reibungslose Integration und zuverlässigen Betrieb des Cobots zu bieten.

Universal Robots ist ein führender Anbieter von kollaborierenden Robotern (Cobots), die in einer Vielzahl von Branchen und im Bildungswesen eingesetzt werden. Universal Robots wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz im dänischen Odense. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu schaffen, in der Menschen mit Robotern arbeiten, nicht wie Roboter. Die Mission des Unternehmens ist einfach: Automatisierung für alle. Überall.

Seit der Einführung des weltweit ersten marktfähigen Cobots im Jahr 2008 hat Universal Robots ein Produktportfolio entwickelt, das eine Reihe von Reichweiten und Nutzlasten widerspiegelt. Universal Robots hat weltweit bereits mehr als 75.000 Cobots verkauft. Um die Cobot-Technologie des Unternehmens hat sich ein umfangreiches Ökosystem namens UR+ entwickelt, das Innovationen, Auswahlmöglichkeiten für Kunden und eine breite Palette von Komponenten, Kits und Lösungen für jede Anwendung bietet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.universal-robots.com/de

