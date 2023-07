Neuerscheinungen im September

Im Karina-Verlag erscheinen im September gleich zwei neue Bücher. Die Werke können bereist vorbestellt werden.

Asche der Gier

Im tiefsten Ottakring liegt das Bestattungsinstitut Lichtreise. Das als bodenständig und verlässlich bekannte Unternehmen birgt jedoch so manches Geheimnis.

Im und um den 16. Wiener Bezirk geschehen plötzlich einige mörderische Taten und auch im Bereich anderer schwerer Kriminalfälle wird nichts ausgelassen. Die Ermittlungen bringen keinerlei Verbindung zwischen den Taten, doch irgendwie streifen alle das Bestattungsunternehmen. Zufall oder doch eine Spur?

Dieses Werk wurde von der Stadt Wien, Kultur, unterstützt.

Über den/die Autor/en:

Zwei bekannte österreichische Autoren sammelten ihre Einfälle, würfelten sie zusammen, mischten daraus einen Cocktail der Worte und daraus entstand dieser Kriminalroman. Wer die beiden sind, ist und bleibt ein Geheimnis. Sicher ist, dass Ali Bi für ein spannendes und skurriles Lesevergnügen steht, wo auch der Humor nicht zu kurz kommt.

Erscheinungstag: September 2023

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/asche-der-gier-von-ali-bi/

Mein Leben, ich und andere Hindernisse

In seinem siebenten Buch erzählt der Comedian auf witzige und fesselnde Art von seiner Lebensreise. Beginnend mit der Kindheit in der Türkei, über die Erlebnisse der Schulzeit als Zuwandererkind in Wien und sein jetziges Leben als Österreicher.

Das Buch wurde von „Stadt Wien, Kultur“ ausgezeichnet.

300 Seiten

Erscheinungstag: Ende September 2023.

Vorbestellungen liefern wir etwas vor dem offiziellen Termin aus.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/mein-leben-ich-und-andere-hindernisse-jack-nuri/

