Neuerscheinung: Die Medaillons von Christoph Gerber

Aus dem Nichts erscheint plötzlich ein kleiner Menschenjunge. Aufgenommen von den mächtigsten Wesen des Nordens, wächst er in einer Welt voller Monster und Magie auf. Der Norden erwacht und mittendrin ein Junge, der unwissentlich Völker verbinden und die Mächtigsten in den Wahnsinn treiben kann.

Schon als kleiner Junge liebte ich alle Märchen und Sagen und habe auch sonst alles verschlungen, was man lesen konnte. Da waren nicht nur die vielfältigen Welten von Sci-Fi und Fantasy, sondern auch vielen historische Ereignisse aus Geschichte und Politik und auch sonst interessierte mich viel. Auf den Reisen, die ich vor allem mit meiner Familie unternehmen konnte, faszinierten mich besonders die Kultur, die Geschichte und die Sagen der Länder. Egal, wo wir hinreisten, es waren immer die Menschen und ihre Geschichten, die mich in ihren Bann zogen.

Während des Gymnasiums habe ich gemerkt, dass mir die praktischen Arbeiten und der Kontakt mit Menschen sehr liegen und ich habe mich entschlossen, lieber eine Ausbildung zum Fotofachmann im Fachbereich Verkauf und Beratung abzuschliessen. Anschliessend durfte ich bei einem kleinen Laden, der Fantasyartikel verkaufte, mitwirken. Dort verbrachte ich zwei wunderbare Jahre und fand ein Zuhause in den Fantasy- und Sci-Fi-Welten.

Nach diversen weiteren Einblicken in die Welt der Fotographen, Filmemacher und Steinbildhauer faszinierte mich auch die praktische Kunst und ich konnte bei einem Künstler bleiben und erledigte verschiedene Aufgaben für ihn. Von der Dokumentation seiner Arbeit bis zur aktiven Mithilfe beim Stabilisieren der empfindlichen Werke. Während dieser Zeit begann ich mit der Idee zu spielen, selber Bücher zu schreiben, denn die Fantasy- und Sci-Fi-Welten hatten mich nie losgelassen.

Ich entschloss mich, meine ganz Zeit dem Schreiben zu widmen. Und damit zurück zu den Geschichten und Welten zu kommen, die ich schon immer geliebt hatte. Ich hoffe, ich kann euch mit meinem Erstlingswerk Die Medaillons begeistern.

Ihr Christoph Gerber

Die Medaillons – Der Norden erwacht, Christoph Gerber, erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-720-4, gebunden, 610 Seiten, 26,00EUR, 28,00CHF

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält.

Kontakt

Paramon-Verlag

Rodja Smolny

Fasanenstr. 61

10719 Berlin

0049 30 – 39 82 18 45

Info@Paramon.de

https://paramon.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.