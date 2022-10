Neueröffnung in Erlangen: SERVENTO BOARDINGHOUSE mit 34 Serviced Apartments in Uni-Nähe

Reges Interesse bei offizieller Eröffnungsfeier

Als Universitäts- und Wissenschaftsstadt mit spannender Historie und vielen großen Big Playern der Wirtschaft im direkten Einzugsgebiet benötigt Erlangen eine Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Hotels und Hostels gibt es bereits zahlreich in der Stadt. Das Angebot an Serviced Apartments, die sich vorrangig an den Bedürfnissen von Geschäftsreisenden orientieren, ist rarer gesät. Genau dort positioniert sich nun die SERVENTO BOARDINGHOUSE GmbH, die gestern zur Eröffnung eines neuen Boardinghouses mit 34 Serviced Apartments in der Erlanger Südstadt einlud.

In kräftig-frischem Petrol präsentiert sich das SERVENTO BOARDINGHOUSE an seinem Standort im Süden von Erlangen. Die Einrichtung der Apartments: ebenso frisch, modern und komfortabel. Die Lage: höchst attraktiv. Als Zielgruppe spricht das SERVENTO BOARDINGHOUSE vorrangig Geschäftsreisende an, die eine Alternative zum Hotel suchen und Wert auf eine zentrale Lage legen. „Wir erfüllen alle Bedürfnisse, die Geschäftsreisende an einen Aufenthalt stellen: die Nähe zum Zentrum, zu wichtigen großen Einrichtungen wie der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen oder dem Siemens Campus sowie die sehr gute Anbindung per Bus und mit dem Auto“, resümiert Thomas Werner, Geschäftsführer im SERVENTO BOARDINGHOUSE. Er fügt hinzu: „Der Sebalder Reichswald, das Röthelheimbad ums Eck und diverse Golfplätze im Umland bieten den nötigen Ausgleich zu langen, fordernden Arbeitstagen.“

Long-Stay-Gäste profitieren

Obwohl der Fokus auf Business-Kunden ruht, stehen die Apartmets selbstverständlich auch Privatpersonen, Paaren und Familien offen. Als Zuhause auf Zeit kann die Buchung für nur eine Nacht bis hin zum sechsmonatigen Aufenthalt vorgenommen werden. Long-Stay-Gäste profitieren von besonders attraktiven Konditionen, ebenso Firmen, die an einer dauerhaften Kooperation für ihre Mitarbeiter oder Geschäftspartner interessiert sind.

WiFi im gesamten Haus, attraktive Loungemöbel im Eingangsbereich und eine einladende Dachterrasse bieten den Gästen des SERVENTO BOARDINGHOUSES viele Annehmlichkeiten. In wenigen Wochen wird im selben Gebäude ein angesagtes Brunch-Cafe eröffnen, das von den Gästen des Boardinghouses sicherlich regen Zuspruch erfahren wird. In der hauseigenen Tiefgarage finden Gäste kostenfreie Parkmöglichkeiten für ihren Pkw. Zur temporären Nutzung stehen zudem spezielle E-Lade-Parkplätze bereit, die für den Zeitraum des Ladevorgangs genutzt werden können.

Aushängeschild für neues Mischquartier

Der Apartmentkomplex befindet sich direkt an der Bushaltestelle „Gleiwitzer Straße“ in der Gebbertstraße 125 in Erlangen. Hier hat die Schultheiß Projektentwicklung AG ein Neubauquartier realisiert, dass neben dem Boardinghouse auch freie und geförderte Wohnungen, Gewerbeeinheiten, Büros, Flächen für das Jugendamt und eine Kindertagespflege umfasst. Als Vertreter des Nürnberger Bauträgers richtete sich der für den Bereich Projektentwicklung verantwortliche Vorstand Dr. Hermann Ruttmann in seiner gestrigen Rede an die Gäste der Eröffnungsfeier: „Wir sind sehr stolz auf diese Quartiersentwicklung und freuen uns, dass das SERVENTO BOARDINGHOUSE nun das Gesicht dieses Neubaus zur Gebbertstraße hin prägt. Die Kombination aus Wohnen, Gewerbe und Beherbergungsbetrieb bereichert diesen Teil der Stadt enorm.“

Vom Einzel- bis zum Familienzimmer

Die Apartments sind in vier Kategorien unterteilt und reichen vom smarten Single-Apartment mit 20 m² Fläche bis hin zum großen Familienzimmer mit 39 m² Wohnraum und Platz für bis zu 4 Personen. Damit sich die Gäste wirklich wie in ihrem zweiten Zuhause fühlen, wurde viel Zeit und Liebe in die Ausstattung investiert. Besonders große Betten – zum Teil bis zu 180 cm breit – versprechen erholsame Nächte. Das Interieur bietet darüber hinaus alles, was es für das Wohnen auf Zeit braucht: Ein Schreibtisch, viel Stauraum im Kleiderschrank, gemütliche Sitzmöbel, ein Bad mit bodentiefer Dusche und eine voll ausgestattete Küchenzeile. Diese verfügt über Geschirrspüler, Herd und Kühlschrank, die obligatorische Kaffeemaschine und weitere Elektro-Kleingeräte wie Toaster und Wasserkocher. Die Küche ist „löffelfertig“ ausgestattet – von der Suppenkelle bis zum Geschirrtuch ist alles vorhanden.

Attraktive Zusatzservices verfügbar

Nicht immer sind Haustiere in städtischen Hotels erwünscht – im SERVENTO BOARDINGHOUSE schon. In allen Zimmern des Erdgeschosses ist die Mitnahme von Hunden ausdrücklich erlaubt. Überhaupt gibt es eine Fülle an zusätzlich buchbaren Services, vom Babybett über den E-Parkplatz bis hin zur Bügelstation. „Wir wollen unseren Gästen einen rundum gelungenen Aufenthalt ermöglichen. Wer ein weiteres Bett im Zimmer benötigt oder eine Reinigung außerhalb der normalen Routine wünscht, kann dies jederzeit flexibel hinzubuchen“, erläutert Thomas Werner.

Kontaktloses Haus mit Self-Check-In

Das SERVENTO BOARDINGHOUSE ist als vollkommen kontaktlose Unterkunft konzipiert. Anstelle einer klassischen Hotel-Rezeption empfängt ein Check-In-Terminal im Eingangsbereich die Gäste. Hier erfolgt der gesamte Check-In-Prozess von der Eingabe der Meldedaten bis zum Ausdrucken der Zimmerkarte digital. Der Vorteil: Hotelgäste können absolut flexibel einchecken, rund um die Uhr und ohne auf die Öffnungszeiten einer Rezeption zu achten. Wer möchte, nimmt den Check-In noch vor Anreise über die WebApp des Anbieters HelloGuest am eigenen Smartphone vor und profitiert von noch mehr Zeitersparnis vor Ort: nur noch die Zimmerkarte ausdrucken und rein ins Apartment.

Weitere Informationen zum SERVENTO BOARDINGHOUSE gibt es unter:

www.servento-boardinghouse.de

Das SERVENTO BOARDINGHOUSE bietet 34 Serviced Apartments für 1 bis 4 Personen im Süden von Erlangen.

Kontakt

SERVENTO BOARDINGHOUSE GmbH

Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

0911-93425-150

0911-93425-200

presse@servento-boardinghouse.de

http://www.servento-boardinghouse.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.