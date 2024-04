Neueröffnung: Boutique & Guesthouse in Tirol

Willkommen im Sweet Cherry

Dein gemütliches Zuhause in Innsbruck in bester Lage

Hier, wo Gemütlichkeit und Herzlichkeit sich treffen, könnt ihr euch auf 20 kuschelige Betten, liebevolle Gastgeber und das allerbeste Frühstück der Stadt freuen, das Chef Chris täglich mit einer Extraportion Liebe zaubert. Nur 10 Minuten vom Trubel Innsbrucks entfernt und doch mitten im Herzen der Natur, bietet das Sweet Cherry den perfekten Mix aus Bergabenteuer und Stadtkultur. Ob der Berg ruft oder die Stadt lockt – hier startet ihr direkt vor der Haustür in euer nächstes Abenteuer. Mountainbike-Tracks, Wanderwege, die Nordkettenbahn und der Alpenzoo warten nur darauf, von euch entdeckt zu werden.

Schöner kann Urlaub in Innsbruck nicht sein – be welcome be sweet Cherry!

Jetzt Sweet Cherry in Innsbruck entdecken

10 % RABATT NEUERÖFFNUNGSRABATT

Ab Buchung von 3 Nächten 10 % Rabatt auf den Tagespreis (nicht kombinierbar mit Pauschalen) gültig im April, Mai, Juni September, Oktober und November Buchungscode: sweetdeal2024 (muss am Ende der Buchungsstrecke eingegeben werden)

UNSERE DIREKTBUCHUNGSVORTEILE – EINFACH MEHR VOM URLAUB!

Bestpreisgarantie: Du erhältst deine gewünschte Zimmerkategorie als Direktbucher zum absoluten Bestpreis und genießt gleichzeitig exklusive Specials.

Early Check-In am Anreisetag – nutze schon unseren Pool, die Fahrräder usw. – Zimmer gibt“s sobald es fertig ist – wir beeilen uns

Verleih von topmodernen Cube E-Bikes und Mountain Bikes zum Vorteilspreis

Leckere Überraschung am Zimmer

Urlaubsangebot SPECIAL 5 = 4

– 5 Übernachtungen in einem unserer liebevoll renovierten Zimmer oder Suiten

– Tägliches Frühstück mit einer Extraportion Liebe von Chef Chris zubereitet

– Zugang zu unserem beheizten Outdoor-Pool (Mai bis September)

– Direkter Einstieg in die besten Wander- und Bike-Wege rund um Innsbruck

– Mountainbike- & E-Bike Verleih direkt im Haus – kostenpflichtig

– Hauseigener Shuttle-Service zur Nordkettenbahn und ins Stadtzentrum

– Welcome Card Innsbruck für zahlreiche Ermäßigungen und Vorteile ab deinem 2. Übernachtungstag

– Kompletter Wander- und Bike-Service für dein ultimatives Erlebnis

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Verlängerungstage gem. aktueller Preisliste.

Buche dein Abenteuer jetzt: Erlebe die perfekte Mischung aus Stadt und Natur, aus Erholung und Abenteuer. Das Sweet Cherry ist dein Startpunkt für unvergessliche Tage in Innsbruck. Lass dich verzaubern von der Herzlichkeit unserer Gastgeber, der Schönheit der Landschaft und dem Charme unseres Hauses.

Jetzt sofort buchen

Urlaubsangebot Wandern & Biken inkl E-Bike

Für euch im Special mit der Bike- und Wanderpauschale:

– 3x Übernachtungen: Erhol dich in einem unserer charmanten Zimmer oder Suiten.

– Gourmet-Frühstück täglich: Starte jeden Morgen mit einem köstlichen Frühstück, das dich für deine Entdeckungen stärkt.

– kein eigenes Bike? Nutze unsere E-BIKES oder Mountainbikes kostenlos!

– Kostenlose Leihausrüstung: Wir stellen dir alles Notwendige für deine Wanderungen und Bike-Abenteuer zur Verfügung – Stöcke, Rucksack, Helme

– Welcome Card: Genieße freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Bergbahnen – Wanderprogramm für 4 Tage kostenlos mit der Welcome Card: Axamer Lizum, Kühtai, Rangger Köpfl, Mutterer Alm (Öffnungszeiten und Angebot variiert nach Saison)

– Aktivprogramm Innsbruck: Geführte Wanderungen oder E-Bike-Tour kostenlos mit der Welcome Card.

– Vitales Energiepaket: Bleib mit Müsliriegel, Obst und Energydrinks während deiner Touren energiegeladen – tägliche Füllung deines Rucksackes oder unseres Leihrucksackes!

– Einmaliges Waschen deiner Bike- bzw. Wanderbekleidung: Wir kümmern uns darum, dass deine Sportkleidung frisch und bereit für das nächste Abenteuer ist.

Jetzt sofort buchen

MEHRWERTLEISTUNGEN SOMMER IM PREIS INKLUSIVE

– Schlemmerfrühstück – alles, was dein Herz begehrt

– Verleih von topmodernen Cube E-Bikes und Mountain Bikes – gegen Gebühr

– Welcome Card Gästekarte – ab 2 Nächten inklusive öffentlicher Verkehr und Aktivprogramm – ab 3 Nächten Aufenthalt erhältst du sogar kostenlose Bergbahnfahrten (4 Bahnen)

– Wanderservice – Stöcke und Rucksäcke zum kostenlosen Verleih

– Bei Bedarf Shuttle-Service zur Hungerburg – Verbindung Bus- und Gondelbahn

– Nutzung unseres Schwimmbades auf eigene Gefahr- ca. Mai bis September, je nach Witterung

– 1 Flasche Wasser bei Ankunft am Zimmer

– Trust-You Snackbar im öffentlichen Bereich zum Erwerb von Getränken und Snacks

– Self-Check-In Box für flexible und bequeme Anreise, wann du möchtest (ab 15:00 Uhr – Early Check-In nach Verfügbarkeit)

Firmenkontakt

Sweet Cherry Boutique & Guesthouse Tyrol

Stephanie Dag

Gramartstr 100

6020 Innsbruck

+43 512 292 901



https://www.sweet-cherry.at/

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746



https://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.