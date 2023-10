Bauherr bedankt sich mit Handwerkerfest

Neuer Standort von Alex Cosmetic wächst rasch: Bauherr be-dankt sich mit Handwerkerfest

Essen, 19. Oktober 2023. Es läuft rund auf der Baustelle für den neuen Standort von Alex Cosmetic im Essener Stadtteil Nordviertel. Mit einem deftigen Mittagessen bedankte sich Bauherr Bartosz Godecki, Geschäfts-führer des Kosmetikunternehmens, darum heute bei den Handwerkern. Nur rund zwei Monate nach der Grundsteinlegung sind die Ausmaße des modernen Büro- und Logistikgebäudes schon deutlich zu erkennen. Vollack, die Experten für nachhaltige und energieeffiziente Gebäude, sind für die Konzeption, die Planung und den Bau der neuen Arbeitswelt verantwortlich.

Pünktich zur Mittagspause rollte der Foodtruck auf das Grundstück in der Graf-Beust-Allee, auf dem die Arbeiten für das neue Büro- und Logistikgebäude von Alex Cosmetic zügig vorangehen. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Essen vertreibt pflegende Kosmetik an den professionellen Beauty-Fachhandel. Geschäftsführer Bartosz Godecki blickt zufrieden auf die Fertigteilkonstruktion für die künftige Logistikhalle. In nur knapp fünf Tagen montierte das engagierte Hand-werkerteam mit Unterstützung eines 250-Tonnen-Mobilkrans unter anderem 17 Stützen, sechs Binder und 120 Quadratmeter Wandelemente. „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Bau unseres neuen, zukunftsweisenden Standorts exakt im Zeitplan liegen. Dafür möchte ich allen am Bau Beteiligten ein großes Lob und meinen Dank aussprechen“, sagte Bartosz Godecki, der die Anwesenden zu Currywurst mit Pommes einlud.

Raum für Wachstum

Mit der Investition in den neuen Standort erweitert das Unternehmen seine Kapazitäten deutlich und schafft die Voraussetzung für Wachstum. Auf dem 2.750 Quadratmeter großen Grundstück wird eine rund 1.000 Quadratmeter große Logistikhalle für Kommissionierung und Lager entstehen. Im daran anschließenden Bürogebäude werden auf einer Fläche von rund 950 Quadratmetern künftig Produktions- und Sozialbereiche sowie Verwaltungs-, Schulungs- und Behandlungsräume Platz finden.

Regenerative Energien nutzen, Ressourcen schonen

Bei der Konzeption des neuen Standorts standen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Mittelpunkt. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wird alle Bereiche des Gebäudes über eine Fußbodenheizung mit Wärme versorgen. Die Photovoltaikanlage auf dem Hallendach wird grünen Strom liefern. Das im Energieeffizienzstandard EG40EE geplante Gebäude, bei dem Ende des Jahres mit dem Innenausbau begonnen werden kann, wird zudem eine extensive Fassadenbegrünung erhalten. Das Wasser für alle Grünflächen wird eine unterirdische Zisterne liefern, die 17.000 Liter Regenwasser sammeln kann. Diese Menge entspricht dem Inhalt von rund 110 Badewannen. Der Regenwasserspeicher ist bereits seit Anfang September an Ort und Stelle.

Johannes Bettsteller, Partner und Geschäftsführer bei Vollack, geht davon aus, dass auch alle weiteren Arbeiten planmäßig abgeschlossen werden: „Wir planen und realisieren Büro- und Industriegebäude wie den Neubau für Alex Cosmetic nach unserer eigenen Methode und als Design + Build. So sind Projekte von An-fang an kundenindividuell, qualitativ hochwertig, termin- und kostensicher.“ Im Sommer 2024 wird der Neubau fertiggestellt.

Alex Cosmetic

Alex Cosmetic ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Essen, welches Hautpflegeprodukte an den professionellen Fachhandel (Kosmetikinstitute, Hotels und SPAs, dermatologische Praxen, Apo-theken usw.) in Deutschland und in über 30 Länder weltweit vertreibt. Spezialisiert hat sich das Unterneh-men auf Hautprobleme und kosmetische Problemlöser. Als eines der ersten Unternehmen hat Alex Cosmetic die BB Cream (Beauty Balm) bereits im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Mittlerweile bietet Alex Cosmetic weit mehr als 100 kosmetische Problemlöser mit über 300 aktiven und indikationsspezifischen Wirkstof-fen an. Weitere Informationen auf alex-cosmetic.com

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüs-selfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkei-ten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Opti-mierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

