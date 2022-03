Neuer Standort: in-tech ist ab sofort auch in Franken

In Erlangen eröffnet die 11. deutsche Niederlassung / Der Fokus am neuen Standort liegt auf Software- und Systems Engineering für Schienenfahrzeuge und Digitalisierung

Garching (07.03.2021) – in-tech befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Anfang März hat der Digitalisierungsdienstleister für die Mobilitätsbranche einen neuen Standort in Erlangen eröffnet. Es handelt sich um den 11. Standort in Deutschland. Daneben ist in-tech in weiteren acht Ländern weltweit präsent. Mit der neuen Niederlassung will das Unternehmen sein Angebot an Beratungs- und Engineering-Leistungen deutlich ausbauen. Der Schwerpunkt in Erlangen wird auf Vorhaben im Schienenverkehrssektor liegen. Darüber hinaus sollen Software- und Engineering-Projekte auch für alle weiteren Bereiche rund um Smart Industry und nachhaltige Mobilität entstehen.

Schon seit Jahren in der Region aktiv

in-tech ist bereits seit längerer Zeit in der Metropolregion Nürnberg aktiv. Vor allem Projekte in der Entwicklung von Schienenfahrzeugen werden dort seit Jahren umgesetzt. André Brückmann, Leiter Business Unit Engineering Solutions in-tech GmbH, erklärt: „Erlangen ist ganz klar ein Standort, an dem Technologien für Bahn- und Verkehrstechnik Tradition haben. Mit unserem umfassenden Portfolio im Systems-, Safety- und Software-Engineering für Schienenfahrzeuge spielt die Region auch für uns eine zentrale Rolle, wenn es um die Umsetzung innovativer Vorhaben für eine starke Schiene geht. Insofern war es nur logisch, jetzt den Schritt zu gehen und mit einer eigenständigen Niederlassung in Erlangen noch enger mit den Akteuren vor Ort zusammenzukommen – sei es in Sachen Forschung und Entwicklung – oder bezüglich konkreter Digitalisierungsprojekte wie beispielsweise die Nachrüstung von ETCS. Der Standort ergänzt damit unsere Bahnkompetenzzentren in Berlin, München und Wien.“

Aufbau des Standortes ist in vollem Gange

Passend zu dieser Zielstellung befindet sich der neue in-tech-Standort in der Paul-Gossen-Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Siemens Campus und zur technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Der Start erfolgt zunächst mit kleinem Team von rund fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In den nächsten Jahren soll der Standort jedoch deutlich wachsen. Dafür werden neue Kolleginnen und Kollegen mit fachlichen Schwerpunkten Systems-, Safety- und Software-Engineering gesucht.

Auf den Fotos:

in-tech_Neuer_Standort_Erlangen_01: „Willkommen am Standort – Die ersten Mitarbeiter starten vor Ort: André Brückmann, Leiter Business Unit Engineering Solutions in-tech (links), Johannes Erlwein, Abteilung Systems Engineering (rechts oben) und Adrian Baron, Abteilung Systems Engineering (rechts unten).“

in-tech_neuer_Standort_Erlangen_02: „Der neue in-tech-Standort befindet sich in den Design Offices, Paul-Gossen-Straße in Erlangen.“

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

