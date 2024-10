Neuer KLU-Master Business Analytics und Data Science

In der heutigen, sich schnell digitalisierenden Welt ist die Nachfrage nach Fachleuten für Datenanalyse und Entscheidungsprozesse stark angestiegen. Der neue Master of Science in Business Analytics and Data Science an der KLU bietet ein innovatives Programm, das die Studierenden mit Fähigkeiten in maschinellem Lernen, Datenanalyse und Operations Research ausstattet. Mit dem Hintergrund der KLU in Logistik und Lieferkettenmanagement bietet das Masterprogramm die ideale Lernumgebung für praktische Anwendungen und Erfahrungen.

Im Oktober dieses Jahres hat der neue Masterstudiengang bereits die Akkreditierung der FIBAA erhalten. Der Studiengang, der im September 2025 startet, bereitet die Teilnehmenden auf ein schnell wachsendes Feld mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten quer durch alle Branchen vor, von Business Intelligence über KI bis hin zu Data Science und darüber hinaus.

„Die Digitalisierung ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit“, betont Prof. Asvin Goel, akademischer Leiter des Studiengangs. Er unterstreicht die entscheidende Rolle datengesteuerter Entscheidungsfindung bei der Bewältigung von Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, KI-Anwendungen und Unternehmensabläufen. Im Zentrum dieser Revolution steht der Master of Science in Business Analytics and Data Science der KLU. Das Programm integriert grundlegende Fähigkeiten wie wissenschaftliche Programmierung, maschinelles Lernen und Operations Research mit praktischer Erfahrung durch reale Aufgabenstellungen aus der Welt der Daten. Es profitiert von den Wurzeln der KLU in den Bereichen Logistik, Operations und Supply Chain Management und bietet den Studierenden einen besonderen Blickwinkel. „Mit weltumspannenden Unternehmen, dezentralisierten Daten und komplexen Entscheidungsproblemen bieten Logistik und Supply Chain Management eine ideale Lernumgebung für Business Analytics und Data Science im Allgemeinen – und eine Fülle von Karriereperspektiven in vielen Branchen“, betont Prof. Goel.

Dieser Studiengang rundet das Portfolio der KLU in ihrer Mission ab, Changemaker und Führungskräfte mit einer starken operativen Denkweise zu fördern. Der neue Master, der bereits mit dem FIBAA-Siegel ausgezeichnet ist, erweitert das Angebot der KLU von ihren international anerkannten Business- und Supply-Chain-Management-Programmen auf hochmotivierte Studierende mit technischem Hintergrund, die sich für Datenanalyse und digitale Transformation und deren Geschäftsanwendungen interessieren. Durch die Beschäftigung mit Fallstudien, Praktika und einem Auslandssemester erwerben die Studierenden technisches Fachwissen und Führungsqualitäten, die für den Erfolg im modernen Geschäftsumfeld entscheidend sind.

EIN WACHSENDES FELD VOLLER MÖGLICHKEITEN

Der Bereich dern Business Analytics und Data Science wächst in einem erstaunlichen Tempo, und der europäische Markt sucht hochqualifizierte Fachleute für alle Branchen. Das neue Programm der KLU trägt dazu bei, diese Nachfrage zu decken, indem es die Absolvierenden in die Lage versetzt, an der Spitze des technologischen Fortschritts zu stehen und ihre operative Denkweise einzubringen.

Fachleute in diesen Bereichen arbeiten mit hochmodernen Tools, lösen komplexe Probleme und haben die Flexibilität, zwischen Branchen und sogar Ländern zu wechseln. Business-Analysten und Data Scientists sind in allen Branchen gefragt und verkörpern den perfekten Ausgangspunkt für Innovationen, indem sie analytischen Verstand und kreativen Fähigkeiten kombinieren. Wie wäre es mit der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, die einem Menschen aus seiner Depression heraushilft, mit der Änderung von drei Buslinien, die Hunderten von Menschen den täglichen Weg zur Arbeit erleichtern und so Tonnen von Kohlendioxid einsparen, oder mit einem E-Learning-Tool, das es Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche ermöglicht, bei Prüfungen die gleichen Chancen zu haben wie ihre Altersgenossen? Die Möglichkeiten, diese Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen, sind vielfältig. „Unser Programm bereitet die Studierenden darauf vor, Innovationen voranzutreiben, Branchen zu formen und einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gesellschaft und die Wirtschaft auszuüben“, so Goel abschließend.

– Unternehmenssponsoring

Bei diesem neuen Masterstudiengang haben Unternehmen die Möglichkeit, talentierte Studierende individuell zu unterstützen. Durch die Förderung der Talente der Studierenden können Unternehmen frühzeitig den Kontakt zu den zukünftigen Spezialist*innen herstellen und von deren frischem Wissen und innovativen Ansätzen profitieren, z.B. durch Praxisprojekte oder Masterarbeiten. Interessierte Unternehmen können sich direkt mit unserem Ansprechpartner, Dr. Rupert Seuthe, in Verbindung setzen, um die Details zu erfragen.

– Masterstudiengang Business Analytics & Data Science: https://www.klu.org/programs/master-programs/study-for-a-master-in-business-analytics-and-data-science-in-germany

Die staatlich anerkannte Kühne Logistics University – Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung (KLU) ist eine private Hochschule mit Sitz in der Hamburger HafenCity. Die Forschung konzentriert sich auf die Schwerpunkte Sustainability, Digital Transformation, Entrepreneurship und Creating Value in den Bereichen Transport, globale Logistik und Supply Chain Management. Die KLU hat das Promotionsrecht und kann damit als eine von wenigen privaten Hochschulen in Deutschland eigenständig Doktortitel vergeben. Mit einem Bachelor- und drei Masterstudiengängen, einem strukturierten Doktorandenprogramm und einem berufsbegleitenden MBA bietet die KLU ihren 400 Studierenden eine hohe Spezialisierung und exzellente Studienbedingungen. Ein internationales Team von rund 30 Professorinnen und Professoren unterrichtet auf Englisch.

