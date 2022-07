Neuer Glamox Hauptkatalog lux&lumen 2022 jetzt erhältlich!

Hildesheim, 13. Juli 2022 – Ab sofort ist die neueste Ausgabe lux&lumen als Kombination aus Produktleitfaden und inspirierendem Magazin als gedruckte sowie digitale Version bei Glamox verfügbar. Passend zum Leitgedanken Creating light for a better life stehen in diesem Jahr aktuelle Beleuchtungsthemen wie die Lichtmanagementsysteme von Glamox sowie Human Centric Lighting-Konzepte, spannende Referenzprojekte und innovative Produktlösungen im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Kompendium mit technischen Informationen und Daten zu Leuchten sowie passendem Zubehör.

Als führender Anbieter von professionellen Beleuchtungslösungen bietet Glamox ein komplett aufeinander abgestimmtes Sortiment für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten und Anlagen. Alle Produkte sind für eine einfache Montage mit modernen elektronischen Komponenten und Leuchtmitteln für eine höchstmögliche Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit entwickelt worden. Dank moderner Lichtmanagementsysteme zur effektiven Steuerung sowie Wartung und dem Konzept von Human Centric Lighting tragen die Beleuchtungslösungen von Glamox dazu bei, dass Wohnbereiche sowie Arbeitsplatzumgebungen als angenehm, flexibel und anregend wahrgenommen werden – so werden Wohlbefinden, Effizienz und Leistung gesteigert und die Bedürfnisse des Einzelnen besser berücksichtigt.

Der Hauptkatalog lux&lumen bringt die Kompetenz von Glamox bei zahlreichen Referenzprojekten, neue Produkte wie die Innenraumleuchten der C77-Serie oder die Sporthallenleuchte C52 und interessante Lösungen als hilfreiche Verkaufsunterstützung zusammen. Erhältlich ist die neueste Ausgabe sowie die aktuelle Preisliste per E-Mail unter info.de@glamox.com. Die digitale Version ist über den Link https://www.glamox.com/globalassets/pbs/download/gsg/luxlumen_de_2022.pdf verfügbar.

Presseinformation zum Download im Word-Format:

Bilder zur Ansicht und zum Download

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt ca. 2.200 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2021 betrug 3.377 MNOK (329 MEUR). Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Lichtplanung & Marketing

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Fax: +49 5121 5291-0

PR-Kontakt

Profil Marketing

Stefan Winter

Public Relations

Profil Marketing OHG

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com