Neue Wärmepumpen-Schulung: Wartung und Messtechnik für Profis

Die Testo Akademie vermittelt im Rahmen von Praxistagen Wissen und Knowhow rund um das sichere und effektive Arbeiten an Wärmepumpen. Anmeldung jetzt möglich.

Titisee-Neustadt, 26. April 2023 – Wärmepumpen installieren und warten wird für viele Heizungsbauer und Servicetechniker in den nächsten Jahren zum Tagesgeschäft. Wichtig also, sich frühzeitig mit Technik und Knowhow zum sicheren und effektiven Arbeiten auseinanderzusetzen. Die Testo-Akademie schult Wärmepumpen-Profis, wie mit dem Einsatz richtiger Messtechnik Zeit und Ressourcen gespart werden kann. Die Teilnehmer lernen verschiedenen Aufgaben und Messungen zur Installation und Wartung von Wärmepumpen präzise durchzuführen. Gepaart aus einem theoretischen Teil folgen zahlreiche praktische Elemente wie die Evakuierung und Dichtheitsprüfung mit Lecksuche. Auch Druck- und Temperaturmessungen sowie die Optimierung der Effizienz von Wärmepumpen sind Teil des Seminars.

Das Seminar richtet sich an alle, die im Bereich Wärmepumpen tätig sind oder ihr Wissen in der Messtechnik vertiefen möchten. Ob Installateur, Servicetechniker oder Ingenieur, in diesem Seminar werden anhand praxisnaher Anwendungsbeispiele wertvolle Tipps vermittelt, um das Wissen der Teilnehmenden zu erweitern und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Voraussetzung: Erfolgreiche Teilnahme am Seminar „Großer Kälteschein Kat. I“ oder „Kleiner Kälteschein Kat. II“ mit dem Abschluss des Sachkundenachweises nach ChemKlimaschutz V.

Termine der Schulung „Praxisorientierte Messtechnik an Wärmepumpen“.

Do., 02.11.2023 I 08.30 – 16.00 Uhr I Titisee-Neustadt bei Testo

Fr., 03.11.2023 I 08.30 – 16.00 Uhr I Titisee-Neustadt bei Testo

Mo., 18.12.2023 I 08.30 – 16.00 Uhr I Titisee-Neustadt bei Testo

Di., 19.12.2023 I 08.30 – 16.00 Uhr I Titisee-Neustadt bei Testo

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen bereit unter: https://www.testo.com/de-DE/services/seminar-messtechnik-waermepumpen

Bild: Alles im Blick und Griff: Mit moderner Messtechnik Wärmepumpen effektiv und sicher warten. Quelle: Testo SE & Co. KGaA

Seit 2002 besteht die Testo Akademie und stellt Fort- und Weiterbildungskonzepte zur Verfügung, welche klar auf die Stabilisierung und Förderung von Fachkompetenzen zielt. Angeboten werden Schulungen in den Bereichen Klima, Thermografie, Druckluftversorgung, Recht und Kältetechnik.

www.testo.de

Testo mit Hauptsitz in Titisee im Hochschwarzwald ist weltweit führend im Bereich portabler und stationärer Messlösungen. In 37 Tochtergesellschaften rund um den Globus forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten rund 3.500 Mitarbeiter für das High-Tech-Unternehmen. Der Messtechnik-Experte überzeugt weltweit Kunden mit hochpräzisen Messgeräten und innovativen Lösungen für das Messdatenmanagement von morgen. Produkte von Testo helfen Zeit und Ressourcen zu sparen, die Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu schützen und die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu steigern.

Ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über 10 Prozent seit der Gründung 1957 und ein aktueller Umsatz von über 400 Millionen Euro zeigen eindrücklich, dass Hochschwarzwald und High-Tech-Systeme perfekt zusammenpassen. Zum Erfolgsrezept von Testo gehören auch die überdurchschnittlichen Investitionen in die Zukunft des Unternehmens. Etwa ein Zehntel des jährlichen Umsatzes weltweit investiert Testo in Forschung und Entwicklung.

Firmenkontakt

Testo SE & Co. KGaA

Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstr. 2

79822 Titisee-Neustadt

07653 681-700



https://www.testo.com/de-DE/

Pressekontakt

Testo Akademie

Marion Temesberger

Celsiusstr. 2

79822 Titisee-Neustadt

07653 845300-0



https://www.testo.com/de-DE/services/ueber-testo-akademie

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.