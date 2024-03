Neue Studien bestätigen: Kokosmark ist ein Superfood für Hundeleckerli

Eine kürzlich durchgeführte Studie hat erneut bestätigt, dass Kokosmark zahlreiche gesundheitliche Vorteile für Hundeleckerli bietet.

Bekannt für seinen hohen Nährstoffgehalt, einschließlich wichtiger Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, ist Kokosmark eine ausgezeichnete Ergänzung zur Ernährung unserer vierbeinigen Freunde.

Die Studie hebt hervor, dass Kokosmark reich an mittelkettigen Fettsäuren (MCTs) ist, die eine schnelle und effiziente Energiequelle darstellen und nicht als Fett gespeichert werden. Diese Fettsäuren sind besonders vorteilhaft für aktive Hunde und können dazu beitragen, das Energieniveau aufrechtzuerhalten.

Es wurde festgestellt, dass die in Kokosmark enthaltenen Öle die Haut- und Fellgesundheit unterstützen, indem sie für Glanz sorgen und Hautirritationen lindern. Die natürlichen antimikrobiellen Eigenschaften des Kokosmarks können zudem das Wachstum von schädlichen Bakterien und Pilzen im Verdauungstrakt hemmen, was die Darmgesundheit und das Immunsystem stärkt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Kokosmark ist sein hoher Ballaststoffgehalt, der eine gesunde Verdauung fördert und zur Vorbeugung von Verstopfung beiträgt. Als glutenfreie und kohlenhydratarme Ergänzung ist Kokosmark auch für Hundeleckerli mit speziellen Ernährungsbedürfnissen geeignet.

Diese Studienergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Kokosmark als gesunde und nährstoffreiche Ergänzung in der Ernährungsergänzung durch Hundeleckerli. Tierbesitzer, die das Wohlbefinden ihrer Hunde verbessern möchten, sollten in Erwägung ziehen, Kokosmark in die Ernährung ihrer Vierbeiner einzuführen.

Für weitere Informationen über die Studie und Tipps zur Einführung von Kokosmark in die Ernährung Ihres Hundes, besuchen Sie unsere Website www.love4pets.de

Seit über 30 Jahren im Zoofachhandel

Mein Name ist Alexander Stroba, meine Familie und ich sind seit Generationen mit Tieren und der Natur verbunden. Seit über 32 Jahren arbeite ich im Zoofachhandel vor und Hinter der „Ladentheke“, bei namhaften Firmen der Branche und seit über 50 Jahren habe ich immer Hunde um mich. Selbständig bin ich seit 2016 erfolgreich mit einer „Das Futterhaus“ Filiale in Ludwigshafen am Rhein. Aus dieser Erfahrung heraus leben ich folgendes Leitbild:

Wir sind Fachhandel!

Durch unser kompetentes Fachpersonal und deren fundierten Kenntnissen der Heimtierbranche, sowie dem großen Sortiment an starken Marken, sind wir ein verlässlicher Begleiter bei der Heimtierhaltung. Wir beraten im tierischen Alltag und bereichern so das Zusammenleben mit allen Haustieren.

Vorbild

Der vorbildliche Umgang mit Mensch, Tier und Natur steht bei unseren Entscheidungen im Vordergrund. Wir möchten uns engagieren und Verantwortung übernehmen.

Verlässlicher Partner

Bei allen Fragen und Problemen rund um das Haustier stehen wir Ihnen zur Seite. Versprochen!

Unsere Aufgabe

Nur der Verbund der Netzwerkpartner – vom Fachhandel für Tiernahrung, dem Veterinär und Facharzt für Heimtiere, Trainern, angesehenen Züchtern und Menschen, die für das Tierwohl leben- ermöglicht uns Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die wir mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen können und von deren Qualität wir persönlich überzeugt sind. Wir informieren über Maßnahmen, geben Empfehlungen und sind Ihr Ansprechpartner rund um das Wohl Ihres Haustieres. Vom Futter bis zum Trainingsplan, der Erziehung und der Behandlung bei empfindlichen und kranken Haustieren.

