Neue Software G-Menu von AGON by AOC

Ein Tool für alle AGON by AOC Geräte

Amsterdam, 10. Februar 2023 – Von Monitoren bis hin zu Tastaturen, Mäusen, Headsets und Mauspads: AGON by AOC, eine der weltweit führenden Gaming-Monitor1- und IT-Zubehörmarken, präsentiert die neue Software G-Menu für das Management aller Peripheriegeräte der Marke AGON by AOC.

Das Gaming-Portfolio von AGON by AOC wurde in den letzten Jahren um eine Vielzahl von Gaming-Mäusen, mechanischen Gaming-Tastaturen, Mauspads sowie Gaming-Headsets erweitert.

G-Menu ermöglicht es ab sofort, sämtliche Einstellungen aller Geräte dieses umfassenden Gaming-Ökosystems auf einmal zu steuern und individuell anzugleichen. Für Keyboards und Mäuse bedeutet dies beispielsweise die Anpassung der Tasten und Knöpfe, die Justierung der Empfindlichkeit wie Tastaturwiederholrate, Polling Rate oder DPI-Level, und für Headsets das Managing der Audio-Settings einschließlich des Surround-Sounds. Die Light-FX-Einstellungen und die Synchronisierung der Beleuchtung von Monitor, Tastatur, Maus, Mauspad und Headset können ebenfalls über G-Menu verwaltet werden.

Mit G-Menu lassen sich die Settings des Monitors mit einem einzigen Klick auf die Peripherie übertragen. Displays, die mit Light FX von AOC ausgestattet sind, können mit RGB-Beleuchtung angepasst werden. Das neueste Update von G-Menu erlaubt es den Usern, sich die RGB-Effekte zunächst in der Software anzuschauen, bevor sie sie auf die Geräte (Monitor, Tastatur usw.) übertragen. Hinzu kommt die Farb- und Themensynchronisation (Light FX Sync) zwischen den Geräten, sodass der Monitor und Mäuse, Mauspads oder Tastaturen das gleiche RGB-Beleuchtungsmuster und die gleichen Farben aufweisen.

Und welcher Gamer möchte nicht auch einmal wie sein Lieblingsstreamer oder E-Sport-Athlet auftreten? Den Peripheriegeräten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Mit G-Menu können neue Benutzerprofile für verschiedene Genres/Spiele erstellt, gespeichert und sogar geteilt werden. Im „Discover“-Bereich der Anwendung finden sich die Beschreibungen und kompatiblen Produkte für ein Nutzerprofil, die sie dann auf ihre eigenen Geräte kopieren können. Ob es um die Anpassung der DPI-Einstellungen einer Maus geht, oder um die Nachbildung der Farb- und Reaktionseinstellungen eines Monitors von einem der Idole der Gaming-Community: Mit G-Menu ist alles mit einem einzigen Klick erledigt.

Bei Mäusen und Tastaturen hat der User enorm viel Freiheit, um den Tasten und Knöpfen verschiedene Funktionen zuzuweisen. So können sie beispielsweise das Öffnen eines Multimedia-Players und das Abspielen/Pausieren des Titels oder Aufgaben im Zusammenhang mit Internet-Browsern wie das Aktualisieren einer Seite, das Öffnen der Startseite, die Suche und mehr zuweisen. Auch grundlegende Betriebssystemfunktionen wie Ausschneiden/Kopieren/Einfügen oder Öffnen/Speichern von Dokumenten können den Tasten oder Schaltflächen zugewiesen werden.

Das Makro-Management ist bei bestimmten Games, bei denen die Handlung so schnell abläuft, dass der Benutzer mehrere Tasten gleichzeitig drücken muss, ebenso wichtig. Selbst wenn das Spiel/die Anwendung die Makros nicht unterstützt, können die Anwender dank G-Menu Makros erstellen und verwalten – was bedeutet, dass sie zum Beispiel nur in einem bestimmten Spiel aktiviert sind.

Ob fürs Gaming oder zur Erledigung alltäglicher Aufgaben: G-Menu bietet zahlreiche Optionen für individuelle Anpassungen.

Die neue G-Menu Software kann hier kostenlos heruntergeladen werden: https://eu.aoc.com/gaming/gmenu

1 IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2021 Q4

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

