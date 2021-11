Neue Rohrleitungsisometrie-Software für PCF-Dateien – M4 ISO FX

Moers – 25. November 2021: Völlig losgelöst von anderen Planungssystemen erstellt M4 ISO FX ab jetzt Isometrien und alle dazugehörigen Dokumente sowie Stücklisten in Sekundenschnelle. Der Prozess ist vollständig automatisiert und manueller Aufwand ist nicht mehr erforderlich.

PCF als gängiges Austauschformat für Rohrleitungsinformationen

In allen 3D-Rohrleitungsbausystemen ist PCF ein gängiges Export-Format, mit dem sich alle Informationen zu einer Rohrleitung oder einem kompletten Rohrleitungssystem mit anderen Programmen austauschen lassen. Genau dieses Format verwendet M4 ISO FX zum Import aller rohrleitungsspezifischen Informationen und zur vollautomatisierten Erzeugung der dazugehörigen Rohrleitungsisometrien. Das Design der Isometrien wird dann von konfigurierbaren Templates bestimmt, die an die individuellen Unternehmensanforderungen angepasst werden können.

Rohrleitungsisometrien in Zukunft einfach schnell erzeugen

M4 ISO FX ist die einfachste und schnellste Art Rohrleitungsisometrien zu erzeugen. Isometrien sowie Stücklisten werden in Sekunden erstellt und mit den vorkonfigurierten Templates werden alle Dokumente auf Knopfdruck im richtigen Format generiert. So können diese ohne Zeitverzögerung direkt für die Fertigung einer Rohrleitung oder zu Dokumentationszwecken genutzt werden. M4 ISO FX ist eine eigenständige Software, die unabhängig von anderen Systemen installiert wird. Das Standalone-System automatisiert den Rohrleitungsisometrie-Prozess vollständig und ist damit ein großer Gewinn für jedes Unternehmen, das seine Effizienz maximieren und gleichzeitig die Kosten minimieren möchte.

M4 ISO FX noch heute testen

Die Testversion von M4 ISO FX kann direkt von der CAD Schroer Website heruntergeladen werden. Mit der Testversion können innerhalb von 30 Tagen testweise bis zu 50 Rohrleitungsisometrien erzeugt werden. Bei Bedarf bietet CAD Schroer einen kostenlosen Support in der Testphase an.

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT- (Internet of Things) Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

