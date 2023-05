Neue Plattform für Bestatter und Trauernde in Deutschland gelauncht

Unter dem Slogan: Gemeinsam für würdevolle Abschiede und bleibende Erinnerungen wird hiermit die offizielle Einführung der neuen Plattform www.deutsche-bestatter.de bekannt gegeben!

Die innovative Webseite dient als umfassender Anlaufpunkt für Bestatter und Menschen in Trauer, welche auf der Suche nach Informationen und Dienstleistungen rund um Beerdigungen und Trauerbewältigung sind. Von Seebestattung bis Tierkrematorium: Auf der Plattform gibt es eine überaus große Auswahl an Themengebieten. So finden auch Tierbestattung, Floristen, Vorsorgeberater und vieles mehr ihr Profil.

Mit einem deutschlandweiten Verzeichnis von Bestattern, Tierbestattern, Trauerbegleitung, Krematorien und weiteren Dienstleistern rund um das Thema Trauer und Beerdigung bietet www.deutsche-bestatter.de eine zentrale Informationsquelle für alle, die in dieser schweren Zeit Unterstützung suchen.

Die Plattform ist intuitiv gestaltet, sodass sie den Menschen hilft, schnell und einfach alle benötigten Dienstleistungen rund um das Thema zu finden. Gleichzeitig bietet sie Bestattern und anderen Fachleuten aus der Branche eine Plattform, um ihre Dienstleistungen und Unternehmen sichtbar zu machen und so direkt mit den Menschen in Kontakt zu treten, die sie am meisten benötigen.

In der nächsten Phase der Entwicklung benötigt www.deutsche-bestatter.de die Unterstützung der Branche, um das Verzeichnis weiter auszubauen. „Wir laden alle Bestatter und Fachleute aus dem Bereich Beerdigung und Trauerbegleitung dazu ein, sich bei uns zu registrieren und ihre Unternehmensprofile zu vervollständigen.“, sagt Justus Kornath, Ansprechpartner von Deutsche-Bestatter.de. „Je mehr Unternehmen und Dienstleister sich auf der Plattform präsentieren, desto wertvoller wird sie für die Menschen, die in der schweren Zeit der Trauer Unterstützung suchen.“

Um Teil des wachsenden Verzeichnisses von www.deutsche-bestatter.de zu werden, besuchen Sie bitte die Webseite und registrieren Sie sich als Anbieter über Ihren schon vorhandenen Eintrag. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen eine umfassende Informationsquelle für Trauernde und Bestatter in Deutschland aufzubauen.

Deutsche Bestatter ist eine Online-Plattform, die Trauernde und Bestatter in Deutschland verbindet. Mit einem umfassenden Verzeichnis von Bestattern, Tierbestattern, Trauerbegleitern und Krematorien bietet sie eine zentrale Anlaufstelle für Dienstleistungen rund um Beerdigung und Trauerbewältigung. Unser Ziel ist es, die Suche nach professioneller Unterstützung in dieser schwierigen Zeit zu vereinfachen und eine wertvolle Informationsquelle für alle Beteiligten zu schaffen.

Kontakt

Deutsche-Bestatter.de

Justus Kornath

Bergkoppel 1

24145 Kiel

0431 1281 6543



https://www.deutsche-bestatter.de

