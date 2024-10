Neue Maßstäbe für die Energieversorgung im Weltall

GS Yuasa liefert 5 MWh-Energiespeicherlösung für die Raumfahrt

Krefeld, 2024: GS Yuasa Battery Europe Ltd., blickt auf eine Vielzahl an erfolgreich realisierten Projekten im Bereich Raumfahrt. Ob Trägerrakete, Satellit oder Raumstation: Sie setzen auf die Qualität und Leistung von Lithium-Ionen-Zellen, die der weltweit führende Batteriehersteller eigens für die Raumfahrt designt und produziert.

Entwickelt von Mitsubishi Heavy Industries und der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) soll die H3-Rakete, als Trägerrakete der nächsten Generation, einen effizienteren und zuverlässigeren Zugang zum Weltraum ermöglichen. Einen wesentlichen Beitrag zum weltweiten Umweltmonitoring liefert DAICHI-4: Der Satellit ist mit modernsten, radarbasierten Beobachtungstechnologien ausgestattet und wird zur Überwachung von Katastrophengebieten, Wäldern und Meeren eingesetzt. Aktueller Raumfahrthöhepunkt von GS Yuasa ist ein 5,0 Megawattstunden Lithium-Ionen-Energiespeicher, der sich seit März dieses Jahres an Bord des Northrop Grumman Raumschiffs Cygnus, NG-20, befindet. Das Projekt wurde im Rahmen eines Commercial Resupply Service-2-Vertrags der NASA realisiert. Mit dieser Menge an Energie setzen die Lithium-Ionen-Zellen LSE190 von GS Yuasa, die in das Stromversorgungssystem des Raumfahrzeugs integriert sind, einen neuen Maßstab für die Energiespeicherung im Weltraum.

Die Robustheit und Zuverlässigkeit der Lithium-Ionen-Technologie von GS Yuasa ist inzwischen für eine Vielzahl an Raumfahrtmissionen ein entscheidender Faktor. Sie transportieren das fortwährende Engagement des Unternehmens für Innovationen, das sich bereits in einer breiten Palette von terrestrischen Industrie- und Fahrzeuganwendungen findet, in den Weltraum.

Mike Taylor, Produktmanager bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, sagte: „Diese Meilensteine sind ein Beweis für die Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der Lithium-Ionen-Batterien von GS Yuasa. Seit über 30 Jahren sind unsere Raumfahrtzellen ein Synonym für Exzellenz und haben über 250 Raumfahrtmissionen ohne einen einzigen Zellenausfall unterstützt. Diese Zuverlässigkeit spiegelt sich selbstverständlich in unseren industriellen Anwendungen auf der Erde wider, wo unsere marktführenden ventilgeregelten Bleisäure (VRLA)- und Lithium-Ionen-Batterien kritische Systeme mit den gleichen hohen Standards versorgen.“

Bereits seit den 1970er Jahren, als Japan die Realisierung von Raumfahrtprojekten intensivierte, positionierte sich GS Yuasa Technology als Marktführer in der Entwicklung von Batterien für Raumfahrtanwendungen. Mit der Lieferung von Silberoxidbatterien, Thermalbatterien und Lithium-Ionen-Batterien für Japans Feststoff- und Flüssigtreibstoffraketen sowie für im In- und Ausland gefertigte Satelliten hat das Unternehmen seitdem zu zahlreichen Raumfahrtprojekten beigetragen und wird sich auch künftig mit Innovationen, gewohnter Qualität und Leistung engagieren.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

