Neue Lösung zum Schutz vor Online-Betrug und -Identitätsdiebstahl: Malwarebytes launcht Identity Theft Protection

Die neue Lösung bietet umfassende Schutzfunktionen sowie Warnmeldungen und Wiederherstellungsdienste für personenbezogene Daten

Malwarebytes, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Cyberschutz, launcht mit Identity Theft Protection eine neue Lösung für Privatanwender zum Schutz von digitalen Identitäten und vor Online-Bedrohungen. Malwarebytes Identity Theft Protection umfasst Echtzeit-Identitätsüberwachung, -warnungen und -Reporting sowie Live-Agent-gestützte Funktionen zur Identitätswiederherstellung und Identitätsklärung, unterstützt durch eine Versicherungspolice für Identitätsdiebstahl im Wert von bis zu einer Million US-Dollar. In Kombination mit der mehrfach ausgezeichneten Antivirus- und VPN-Software von Malwarebytes verhindert die neue Lösung, dass Cyberkriminelle persönliche Informationen entwenden und nutzen, um Geld aus Bank- und ähnlichen Konten zu stehlen, Social Media-Accounts zu hacken oder sich als deren Eigentümer auszugeben, Rufschädigung zu betreiben oder andere identitätsbasierte Angriffe durchzuführen.

Das digitale Leben ist komplex und in manchen Fällen tückisch. Laut einer neuen, von Malwarebytes in Nordamerika durchgeführten Befragung ist Identitätsdiebstahl die drittgrößte Sorge der Befragten in Sachen Online-Sicherheit. Die größten Sorgen beziehen sich auf Angriffe auf ihre Bank- und ähnliche Konten sowie die Kompromittierung ihrer personenbezogenen Daten – in beiden dieser Szenarien spielt Identitätsdiebstahl ebenfalls eine Rolle. 64 Prozent der Befragten stimmen zu, dass der Schutz ihrer digitalen Identitäten wichtig ist, aber nur 13 Prozent der Befragten verfügen über die Möglichkeit sich zu schützen. Malwarebytes bietet Endnutzern einen entsprechenden zuverlässigen Schutz. Die neue Lösung Identity Theft Protection alarmiert, wenn ein Identitäts- oder Datendiebstahl festgestellt wird und bietet Live-Support zur Wiederherstellung von Identitäten.

„Auch wenn wir zunehmend mehr Zeit unseres Lebens online verbringen, wissen wir alle, dass das Internet kein sicherer Ort ist“, sagt Mark Beare, General Manager der Consumer Business Unit bei Malwarebytes. „Dementsprechend benötigen Endnutzer eine Lösung, die nicht nur Bedrohungen wie Malware und Phishing blockiert, sondern auch ihre digitale Identität überwacht und schützt, egal ob es um Social Media-Profile, Bankkonten oder E-Mail-Accounts geht. Mit Malwarebytes Identity Theft Protection bieten wir eine zuverlässige und umfassende Suite an Funktionen für genau diesen Zweck, sodass Endnutzer sicher in dem Wissen surfen können, dass ihre digitale Identität währenddessen geschützt ist.“

Malwarebytes Identity Theft Protection ist weltweit im Rahmen verschiedener Service-Modelle verfügbar, die alle einen umfassenden Schutz sowohl für PCs als auch mobile Endgeräte und für verschiedene Betriebssysteme wie Windows, macOS, Android und iOS bieten.

Die wichtigsten Funktionen von Malwarebytes Identity Theft Protection auf einen Blick:

– Überwachung digitaler Identitäten mit Warnmeldungen: Die Lösung überwacht kontinuierlich eine Vielzahl von Websites und anderen Datenquellen, einschließlich des Dark Web und sendet automatisch Warnmeldungen, wenn personenbezogene Daten des Nutzers illegal veröffentlicht oder verkauft werden. Die Lösung bietet zudem Empfehlungen, um die eigene digitale Identität bestmöglich zu schützen.

– Wiederherstellung und Auflösung digitaler Identitäten: Die Lösung bietet Unterstützung im Falle eines Identitätsdiebstahls, einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anzeige des Verbrechens, der Anfechtung falscher Kontoabbuchungen, der Wiederherstellung gestohlener Identitäten und der Erstattung finanzieller Verluste. Dieses Angebot beinhaltet eine Versicherungspolice mit einer Deckungssumme von bis zu einer Million US-Dollar.

– Social Media-Identitäts-Monitoring: Die Lösung umfasst eine Reihe von Diensten, die Facebook-, Twitter-, YouTube- und Instagram-Accounts auf unangemessene Aktivitäten und Beiträge überwachen, um schnell festzustellen, ob ein Unbefugter diese nutzt.

Malwarebytes ist überzeugt, dass Menschen und Unternehmen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie frei von Bedrohungen sind. Marcin Kleczynski, CEO von Malwarebytes, gründete das Unternehmen im Jahr 2008 mit der Mission, die Welt von Malware zu befreien. Heute schützen die preisgekrönten Lösungen von Malwarebytes für Endgeräteschutz, Datenschutz und Bedrohungsabwehr sowie ein erstklassiges Team von Bedrohungsforschern Millionen von Privatanwendern und Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Effektivität und Benutzerfreundlichkeit der Malwarebytes-Lösungen werden regelmäßig von unabhängigen Testinstituten wie MITRE Engenuity, MRG Effitas, AVLAB, AV-TEST (Consumer und Business), Gartner Peer Insights, G2 und CNET bestätigt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Kalifornien mit Niederlassungen in Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter de.malwarebytes.com.

Bildquelle: Malwarebytes