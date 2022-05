Neue Kubernetes Migration Plattform von HCL ermöglicht schnellere Anwendungsmodernisierung

Wiederholbare, zuverlässige und kostengünstige Transition aus Cloud Foundry-Umgebungen

Valencia, Spanien und Noida, Indien – 17. Mai 2022 – Die neue Kubernetes Migration Platfom (KMP) von HCL Technologies (HCL Tech), einem weltweit führenden Technologieunternehmen, beschleunigt die Anwendungsmodernisierung. Die automatisierte Lösung HCL KMP hilft Unternehmen, Workloads von Legacy On-Premises- und Cloud Foundry-Umgebungen auf moderne Kubernetes-basierte Plattformen zu migrieren. Der wiederholbare, zuverlässige und kosteneffiziente KMP-Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Risiken zu reduzieren und Migrationen im Vergleich zu manuellen Alternativen bis zu 120-mal schneller abzuschließen.

Darüber hinaus können Unternehmen mit HCL KMP mühelos Arbeitslasten zwischen hybriden Multi-Cloud-Umgebungen verschieben, die auf verschiedenen Kubernetes-basierten Plattformen aufgebaut sind, einschließlich Google GKE, Microsoft Azure AKS, Amazon EKS, VMware TKGI, Rancher und Red Hat OpenShift. Die Plattform bietet mehr Wahlfreiheit und stellt sicher, dass sie auf den kosteneffizientesten Plattformen betrieben werden. Gleichzeitig vermeidet sie ein Vendor Look-in.

„Unternehmen achten zunehmend auf die Betriebskosten, die mit der Aufrechterhaltung von Legacy-Cloud-Foundry-Umgebungen in einer Cloud-nativen Welt verbunden sind“, sagt Kalyan Kumar, CTO und Head of Ecosystems, HCL Technologies. „Begrenzte Modernisierungsmöglichkeiten in Cloud Foundry haben die Migration zu Kubernetes ohne übermäßige Investitionen in Zeit und Ressourcen erschwert. KMP ist eine Brücke in die Zukunft: Es bietet unseren Kunden einen schnellen, vollautomatisierten und problemlosen Weg zu einer Kubernetes-basierten Plattform.“

Treffen Sie die Experten von HCL Technologies auf der KubeCon Europe in Valencia, Stand G1 und erhalten Sie weitere Informationen über diese Plattform. Oder schreiben Sie eine Mail cnlabs@hcltech.

