Neue Komfortstation im Klinikum Lippe: Spitzenmedizin trifft Hotelambiente

Das Klinikum Lippe eröffnet zwei hochmoderne Bettenstationen, die Patientenkomfort auf höchstem Niveau bieten und medizinische Exzellenz mit der Atmosphäre eines gehobenen Hotels verbinden.

Das Klinikum Lippe investiert 17 Millionen Euro in den Bau einer Wahlleistungsstation, um Spitzenmedizin in einer Wohlfühlatmosphäre anzubieten. Dr. Johannes Hütte, Klinikgeschäftsführer, betont die Bedeutung des Ambientes bei der Krankenhauswahl neben der fachlichen Expertise. „Diese Investitionen sind kein Luxus, sondern zeitgemäß und eine Notwendigkeit, um im Wettbewerb der Krankenhäuser um Patientinnen und Patienten nicht abgehängt zu werden“, erklärt Dr. Hütte.

Moderne Räumlichkeiten für optimale Genesung

Die neuen Bettenstationen des Klinikums Lippe vereinen medizinische Spitzenversorgung mit dem Komfort eines Hotelaufenthalts. Im zweiten Obergeschoss des Erweiterungsbaus befindet sich die interdisziplinäre Wahlleistungsstation mit 23 Einbett- und 9 Zweibettzimmern. Das erste Obergeschoss bietet zusätzlich 3 Einbett- und 32 Zweibettzimmer, wovon 3 ebenfalls für Wahlleistungspatienten vorgesehen sind.

Die Gestaltung der Räumlichkeiten folgt einem ganzheitlichen Ansatz, der auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten ist. Durch die Kombination von modernster medizinischer Ausstattung und einer wohnlichen Atmosphäre wird eine Umgebung geschaffen, die den Genesungsprozess optimal unterstützt. Die großzügige Raumaufteilung ermöglicht es den Patienten, sich frei zu bewegen und auch Besuch in angenehmer Atmosphäre zu empfangen.

Ausstattung auf Hotelniveau im Klinikum Lippe

Die Zimmer der Komfortstation überzeugen durch ihre hochwertige Ausstattung:

– Großzügige Raumgestaltung: Einbettzimmer mit 20-26 m², Zweibettzimmer mit 22-33 m²

– Lichtdurchflutete Atmosphäre dank bodentiefer Fenster

– Komfortable Möblierung mit elektrisch verstellbarem Bett und Schreibtisch

– Moderner Flachbildfernseher für Unterhaltung und Information

– Persönlicher Safe zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen

– Hochwertige Textilien: Frottee-Handtücher und Bademantel auf Wunsch

– Geräumiges Badezimmer (5,4 m²) mit ebenerdiger Dusche, Föhn und Kosmetikspiegel

– Beheizte Handtuchhalter für zusätzlichen Komfort

– Auswahl exklusiver Pflegeprodukte

Die Zimmerausstattung wurde sorgfältig ausgewählt, um eine Balance zwischen medizinischer Funktionalität und hotelartiger Behaglichkeit zu schaffen. Die bodentiefen Fenster lassen viel natürliches Licht herein und ermöglichen einen weiten Blick nach draußen, was sich positiv auf das Wohlbefinden der Patienten auswirkt. Die elektrisch verstellbaren Betten bieten maximalen Komfort und erleichtern gleichzeitig die Pflege.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Badezimmer gelegt. Mit einer Größe von 5,4 m² sind sie großzügig bemessen und barrierefrei gestaltet. Die ebenerdige Dusche ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Patienten eine einfache Nutzung. Der beheizte Handtuchhalter, der Föhn und der Kosmetikspiegel sind Details, die den Hotelcharakter unterstreichen und den Aufenthalt angenehmer gestalten.

Zusätzlich steht den Patienten eine Lounge mit eigener Küche, separatem Essbereich und Terrasse zur Verfügung. Diese Gemeinschaftsbereiche fördern den Austausch und bieten Abwechslung vom Krankenhausalltag. Die Lounge ist ein Ort der Begegnung, an dem sich Patienten mit Besuchern in einer entspannten Atmosphäre treffen können. Die Terrasse ermöglicht es den Patienten, frische Luft zu genießen und den Blick ins Grüne zu schweifen lassen, was sich positiv auf den Genesungsprozess auswirken kann.

Service und Verpflegung auf höchstem Niveau

Das Klinikum Lippe legt besonderen Wert auf einen umfassenden Service, der weit über die medizinische Versorgung hinausgeht. Coskun Aslan, Leiter der Komfortstation, betont das „Hotelgefühl“, das Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen zu schätzen wissen. „Unser Ziel ist es, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir wissen, dass eine positive Umgebung den Heilungsprozess unterstützt“, erklärt Aslan.

Exklusives Speisenangebot

Die Verpflegung auf der Komfortstation orientiert sich an gehobenen gastronomischen Standards:

– Abwechslungsreiche Speisekarte, entwickelt in Zusammenarbeit mit Sternekoch Jan Diekjobst

– Verwendung regionaler Zutaten von höchster Qualität

– Tägliches Angebot an frischem Obst und wechselnder Kuchenauswahl

– Vielfältige Kaffee- und Teespezialitäten in der gemütlichen Lounge

– Kostenfreie Minibar auf den Zimmern für Erfrischungen zwischendurch

Die Kooperation mit Sternekoch Jan Diekjobst vom Hotel Detmolder Hof hebt das kulinarische Angebot auf ein neues Niveau. Die Speisen werden nicht nur nach ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellt, sondern auch mit Blick auf Geschmack und Präsentation. Die Verwendung regionaler Zutaten garantiert Frische und unterstützt gleichzeitig lokale Produzenten.

Umfangreicher Plus-Service für maximalen Komfort

Der Plus-Service des Klinikums Lippe umfasst zahlreiche Annehmlichkeiten:

– Kostenfreier Internetzugang und Telefonnutzung

– Digitales Medienangebot: Zeitschriften und Hörbücher über ein 15-Zoll-Bedside-Terminal

– Tägliche Lieferung einer aktuellen Tageszeitung

– Wäscheservice: Reinigung persönlicher Kleidungsstücke

– Täglicher Wechsel der Handtücher für optimale Hygiene

Der kostenfreie Internetzugang und die Telefonnutzung ermöglichen es den Patienten, problemlos mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Das digitale Medienangebot über das Bedside-Terminal bietet Unterhaltung und Information direkt am Bett. Der Wäscheservice und der tägliche Handtuchwechsel tragen zum Wohlbefinden bei und entlasten die Patienten und ihre Angehörigen.

Medizinische Exzellenz in angenehmer Atmosphäre

Dr. Johannes Hütte, Klinikgeschäftsführer des Klinikums Lippe, unterstreicht die Bedeutung der neuen Komfortstation: „Unser Ziel ist es, all unseren Patientinnen und Patienten nicht nur Medizin auf universitärem Niveau anzubieten, sondern natürlich auch eine ansprechende und der Genesung zuträgliche Infrastruktur.“ Er betont, dass neben der fachlichen Expertise das Ambiente eine wichtige Rolle bei der Krankenhauswahl spielt.

Die Investition von rund 17 Millionen Euro allein in den Bau der Wahlleistungsstation zeigt das Engagement des Klinikums, Spitzenmedizin in einer Wohlfühlatmosphäre anzubieten. Dr. Axel Lehmann, Aufsichtsratsvorsitzender, ergänzt: „Wir haben rund 17 Millionen Euro allein in den Bau der Wahlleistungsstation investiert, um den Lipperinnen und Lippern Spitzenmedizin auf universitärem Niveau in Räumlichkeiten mit Wohlfühlatmosphäre anzubieten.“

Zukunftsorientierte Planung für alle Patienten

Das Klinikum Lippe plant, die Verbesserungen nicht auf die Wahlleistungsstation zu beschränken. Dr. Johannes Hütte kündigt an: „Wir werden auch die übrigen Dreibettzimmer sukzessive in Zweibettzimmer mit eigener Nasszelle umwandeln. Die entsprechenden Pläne liegen vor und nachdem wir nun die neuen Betten belegen können, werden auch die Sanierungen im Bestand zeitnah erfolgen.“

Diese Maßnahmen unterstreichen das Bestreben des Klinikums, allen Patienten – unabhängig von der gewählten Versicherungsleistung – eine angenehme und heilungsfördernde Umgebung zu bieten. Die schrittweise Modernisierung des gesamten Klinikums zeigt das langfristige Engagement für eine kontinuierliche Verbesserung der Patientenversorgung.

Engagement des Personals als Schlüssel zum Erfolg

Coskun Aslan, der seit neun Jahren am Klinikum Lippe tätig ist und nun die Leitung der Komfortstation übernimmt, hebt die positiven Auswirkungen der neuen Umgebung hervor: „Wenn man an ein Krankenhaus denkt, hat man immer diese typischen Flure vor Augen und einen gewissen Geruch in der Nase. Auf unseren neuen Stationen ist das komplett anders.“ Er betont die Bedeutung einer angenehmen Umgebung für die Genesung der Patienten und die Arbeitszufriedenheit des Personals.

Das engagierte Wahlleistungsteam steht den Patienten täglich von 7:30 bis 19:00 Uhr zur Verfügung, um individuelle Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Diese persönliche Betreuung trägt maßgeblich zum Wohlbefinden der Patienten bei und unterstreicht den hohen Servicestandard der Komfortstation.

Das Klinikum Lippe ist eines der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland und Teil des Universitätsklinikums OWL der Universität Bielefeld. An den Standorten Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen bietet es nahezu alle medizinischen Fachrichtungen an und sichert rund um die Uhr die Gesundheitsversorgung in Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus.

Durch kontinuierliche Investitionen in moderne Ausstattung und qualifiziertes Personal bleibt das Klinikum führend in der Region. Mit rund 2.800 Mitarbeitern, die wertvolles Wissen und Erfahrung mitbringen, steht das Motto „Von Mensch zu Mensch“ im Mittelpunkt, wobei Einfühlungsvermögen und Kompetenz höchste Priorität haben.

