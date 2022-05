Neue Ideen für große und kleine 4-Monatskalender

Sie sind noch unschlüssig, was Sie 2022 mit Ihrem Kalender machen sollen? Machen Sie es richtig und holen Sie sich einen 4-Monatskalender von Printas.com. Es gibt verschiedene Größen, Designs, Stile und Farbkombinationen, aus denen Sie wählen können, sodass Sie bestimmt einen finden, der Ihnen gefällt. Mit Funktionen wie individuell gestalteten Seiten, einer 4-Monatsübersicht, großen Bildflächen und vielem mehr ist dies die einzige Möglichkeit, wenn Sie ein professionell aussehendes Produkt wünschen, ohne dass Sie viel Zeit oder Geld für die Ausarbeitung Ihres eigenen Designs aufwenden müssen.

3-Monatskalender oder 4-Monatskalender

Das ist eine Frage der Kalendernutzung. Möchten Sie zur besseren Planung den ersten Monat des nachfolgenden Quartals im Blick haben, bietet sich hier schon der 4-Monatskalender als die bessere Alternative gegenüber dem 3-Monatskalender. Mit einem 4-Monatskalender können Sie im Voraus planen und sicherstellen, dass Sie alles unter Kontrolle haben. Printas.com bietet Ihnen individuelle Kalender mit einem 4-Monatskalender in vielen verschiedenen Stilen und Größen. Wählen Sie bei der Bestellung Ihr Format und die gewünschte Auflage. Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen, bieten wir auch individuell gestaltete Kalender an. Alle Kalender werden auf hochwertigem Papier gedruckt, damit sie lange halten.

Planer und großflächige Monatskalender sind praktisch, funktionell und sehen gut aus

Hochwertige Qualität ist für PRINTAS selbstverständlich. Im Detail zeigt sich die ausgezeichnete Verarbeitung im stabilen Karton, brillanten Druckfarben und klaren Schriftbildern. Zudem bietet die renommierte Kalenderdruckerei zahlreiche Veredelungsmöglichkeiten.

Am Beispiel des 4-Monatskalenders M: Die Ausführung Klassik verfügt über eine stabile weiße Kartonrückwand mit einer vollflächigen Dispersionslackierung. In der Version Klassik + Glanz ist die Kartonrückwand mit einer vollflächigen Glanzlackveredelung ausgestattet. Die Ausführung Premium bietet ein Kopfteil mit Hardcover-Veredelung und eine Rückwand mit vollflächiger Dispersionslackierung.

Reichlich Werbefläche und Platz für Werbeeindrucke findet man in der Kopfzeile und in den Zwischenzeilen sowie in der Fußzeile. Der Werbeeindruck auf der Kopflasche und den Werbeleisten ist einfarbig bis sechsfarbig möglich. Des Weiteren sind Sonderfarben machbar. Für spezielle Wünsche steht das Team bei PRINTAS für Information, Beratung und Umsetzung bereit.

Von der Anfrage bis zur Lieferung: 4-Monatskalender aus dem Hause PRINTAS

Kundenanfragen werden rasch beantwortet. Das Angebot schließt den Versand eines Musterkalenders mit ein. Für noch mehr Komfort sorgt die erfahrene Kalenderdruckerei mit einem zuverlässigen Verpackungs- und Versandservice. Auf Wunsch ist der Versand der 4-Monatskalender an verschiedene Lieferadressen möglich, fix und fertig kuvertiert und adressiert.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

