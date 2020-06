Neue Gebeco Radreisen durch Deutschland

Gebeco baut das Angebot der Deutschland-Radreisen weiter aus

Kiel, 12.06.2020. „Mit dem Rad durch Deutschland – das ist für viele momentan die beliebteste Alternative zur geplanten Fernreise“, sagt Michael Knapp, CCO von Gebeco. Für alle, die dieses Jahr die Rad-Reiselust gepackt hat, hat Gebeco das Radreise-Angebot in Deutschland erweitert. Insgesamt bietet der Kieler Reiseveranstalter nun 14 Deutschland-Radreisen an. Zehn der Touren sind Privatreisen, auf vier Touren reisen die Radler gemeinsam in der Gruppe an der Seite einer ortskundigen Reiseleitung. Alle Reisen sind ab sofort im Internet und im Reisebüro buchbar.

Gemeinsam mit dem Rad durch Deutschland

Über 30 Radreisen hat Gebeco im Programm, darunter beliebte Highlights wie Kuba, Vietnam oder Südafrika. Die sonst sehr begehrten Ziele können aufgrund von Corona jedoch nicht angesteuert werden. „Das heißt aber nicht, dass unsere Kunden ganz auf ihr Reiseerlebnis verzichten müssen,“ so Knapp. „Wir haben unser internationales Radreiseprogramm um Radreisen in Deutschland erweitert, um reiselustigen Kunden handfeste Reisealternativen zu bieten.“ Ab dem ersten Juli geht es daher jetzt für Gebeco-Gruppen mit dem Rad vom Schwäbischen Meer bis an den Tegernsee, rund um den Bodensee, zu den Höhepunkten deutscher Kultur in Thüringen und zu Riesling und Zwiebelkuchen durchs Pfälzer Schlaraffenland. Begleitet wird die Gruppe von einer ortskundigen Reiseleitung und einem Begleitfahrzeug mit Umstiegsmöglichkeit und technischer Betreuung. Alle Unterkünfte, Fahrräder, Gepäcktransporte, das Besichtigungsprogramm und die Reiseleitung sind wie gewohnt im Reisepreis inkludiert. Alle Deutschland-Radreisen organisiert Gebeco gemeinsam mit dem Radreise-Veranstalter terranova.

Privates Radreisevergnügen

Das Radreiseangebot für Gruppen ergänzt Gebeco mit zehn Privatreisen ab zwei Personen, darunter vier ganz neue Reisen. Gemeinsam mit dem Partner, guten Freunden oder der Familie geht es mit dem Rad von Rothenburg bis Regensburg, entlang der Ostsee von Lübeck nach Stralsund, an den Ufern des Mains von Bamberg bis Aschaffenburg oder auf den Spuren der Wikinger von der Nordsee bis an die Ostsee. Ganz im Zeichen des Weins und Genusses stehen die Radreisen „Die Bocksbeutelstraße – eine Reise zum Frankenwein“, „Gemütlich durch die Weinreben und Rheinebene der Pfalz“ und „Das Sonnen-Viereck: Radreise zu den Weinregionen Rheingau und Pfalz“. Für alle, denen der Sinn nach Kultur steht, bietet Gebeco Reisen zu Schlössern und Herrenhäusern an. Auf landschaftlich reizvollen Touren geht es zum royalen Erbe an den Mecklenburger Seen, auf Rügen und in den Spreewald. Im Reisepreis der Privatreisen sind Hotels und der Gepäcktransport mit Eigenanreise inkludiert, Räder können bei Bedarf gegen einen Aufpreis zugebucht werden.

Alle neuen Radreisen im Überblick

„Schlössertour Spreewald“, Gebeco Länder erleben

7-Tage-Privatreise ab 469 €

Link zur Reise: www.gebeco.de/P97H48Z

Abreisen vom 01.07.-05.09., 06.09.-22.09.2020

„Zu Rügens Schlössern und Herrenhäusern“, Gebeco Länder erleben

8-Tage-Privatreise ab 599 €

Link zur Reise: www.gebeco.de/P97H47Z

Abreisen vom 01.07.-06.09., 07.09.-20.09., 21.09.-03.10.2020

„Die Bocksbeutelstraße – eine Reise zum Frankenwein“, Gebeco Länder erleben

9-Tage-Privatreise ab 675 €

Link zur Reise: www.gebeco.de/P97H44Z

Abreisen vom 01.04.- 31.10.2020

„Das Sonnen-Viereck: individuelle Radrundreise zu den Weinregionen Rheingau und Pfalz“,

Gebeco Länder erleben

8-Tage-Privatreise ab 750 €

Link zur Reise: www.gebeco.de/P97H46Z

Abreisen vom 14.04.-01.11.2020

„Der Main von Bamberg bis Aschaffenburg – individuelle Radreise“, Gebeco Länder erleben

9-Tage-Privatreise ab 784 €

Link zur Reise: www.gebeco.de/P97H45Z

Abreisen vom 01.07.-31.10.2020

„Nordsee bis Ostsee: Auf den Spuren der Wikinger“, Gebeco Länder erleben

8-Tage-Privatreise ab 798 €

Link zur Reise: www.gebeco.de/P97H49Z

Abreisen vom 01.07.2020-06.09., 15.09.-20.09.2020

Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation) ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 119 Mio. Euro Umsatz einer der führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 1978 steht Gebeco für Völkerverständigung und nachhaltiges Reisen. Die nachhaltige Unternehmensphilosophie ist von der unabhängige Zertifizierungsgesellschaft TourCert geprüft und seit 2011 durch das Nachhaltigkeits-Siegel “TourCert” bestätigt. Im Gebeco Portfolio: weltweite Erlebnisreisen, Dr. Tigges Studienreisen, Privatreisen, Aktivreisen, Erlebnis-Kreuzfahrten und englischsprachige Adventure-Trips. Authentische Begegnungen mit fremden Menschen und Kulturen stehen im Mittelpunkt.

